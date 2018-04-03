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Бельгийские дипломаты знакомятся с возможностями Самары как города-организатора ЧМ-2018
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Бельгийские дипломаты знакомятся с возможностями Самары как города-организатора ЧМ-2018

3 апреля 2018 22:48
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В ходе встречи Дмитрий Азаров и Жан Режибо обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Королевства Бельгии в экономической сфере, культуре, образовании, здравоохранении.
Во вторник, 3 апреля, в Самарской области с рабочим визитом находится делегация посольства Королевства Бельгии в России во главе с чрезвычайным и полномочным послом Жаном Режибо. Главная цель приезда в наш регион - обсудить вопросы, связанные с пребыванием болельщиков из этой страны в нашем регионе во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм.

Сборная Бельгии матчи группового этапа проводит в Москве, Сочи и Калининграде. Однако сборная Бельгии входит в число ведущих и согласно мартовскому рейтингу FIFA занимает 5 место в мире. По итогам будущего мирового первенства сборная рассчитывает попасть минимум в восьмерку лучших команд.

В результате жребия матчи ¼ финала для бельгийцев могут пройти либо в Самаре, либо в Казани. Поэтому для Бельгии важно уже сейчас учесть все организационные вопросы, связанные с возможным пребыванием граждан этой страны на территории Самарской области.

В первой половине дня подготовка региона к ЧМ-2018 стала предметом рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова и Жана Режибо. С российской стороны в совещании приняли участие врио вице-губернатора Александр Фетисов (он курирует вопросы подготовки к ЧМ-2018 в областном Правительстве) и глава Самары Елена Лапушкина.

«Самара всегда рада гостям. Мы рады использовать возможность проведения Чемпионата мира для того, чтобы рассказать миру об истории, культуре Самарского региона, о его уникальном экономическом потенциале», - приветствуя гостей, сказал Дмитрий Азаров.

Жан Режибо заметил, что предстоящий турнир позволит открыть Россию миру. «Россия - большая страна, где происходит множество интересных событий, о которых просто необходимо узнать гражданам других стран», - сказал дипломат.

Непосредственно же накануне ЧМ-2018 на первый план выходят организационные вопросы.

Бельгийские власти серьезное внимание уделяют безопасности своих граждан в России во время мирового первенства. И одна из главных задач визитов делегации посольства в регион – установление контактов для решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности подданных королевства.

«С учетом важности возможного матча в Самаре не исключен приезд в ваш город большого числа наших болельщиков. Поэтому нам важно, чтобы здесь у наших граждан было контактное лицо, которое сможет помочь в случае непредвиденной ситуации», - отметил Жан Режибо.

Со своей стороны, бельгийское посольство ведет разъяснительную работу с болельщиками о том, что в России они будут находиться под юрисдикцией законодательства нашей страны и должны руководствоваться в своих действиях законами РФ.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что вопросам безопасности уделяется первостепенное значение. «Чемпионат мира - большой праздник, и ничто не должно его омрачить. Мы самым внимательным образом отнесемся к вашим пожеланиям и постараемся учесть их», - заявил глава региона.

Не менее актуальны вопросы логистики и размещения болельщиков. Александр Фетисов пояснил, что есть различные варианты прибытия болельщиков из других стран в Самару.

Приоритет отдан традиционным способам - авиационному и железнодорожному сообщению. Тем более, что на период ЧМ-2018 в России будут действовать особые условия для путешествий между городами-организаторами. В частности, по паспорту болельщика можно будет бесплатно воспользоваться услугами РЖД.

Есть варианты прибытия в Самару и чартерными рейсами напрямую из стран - участниц мирового первенства. Некоторые страны (в частности, Бразилия и Мексика) рассматривают возможность переездов своих групп болельщиков из города в город на автобусах. Для этих групп предусмотрено создание специальных кемпингов.

Говоря о размещении гостей, Александр Фетисов сообщил, что гостиничный фонд в регионе рассчитан на 30 тысяч мест, возможны варианты и с арендой квартир у жителей города и области. «У болельщиков есть возможность выбрать удобный для них формат прибытия и проживания», - сказал Александр Фетисов.

Также была рассмотрена возможность установки стенда Бельгии в рамках проведения Фестиваля болельщиков. Уже несколько стран, сборные которых будут играть в Самаре, выразили желание организовать в нашем городе презентационные мероприятия, направленные на продвижение информации о своих странах (Коста-Рика, Мексика).

В ходе встречи Дмитрий Азаров и Жан Режибо обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Королевства Бельгии в экономической сфере, культуре, образовании, здравоохранении. «Наш регион - один из наиболее экономически развитых в России, наша продукция известна далеко за пределами губернии. Мы готовы продемонстрировать вам возможности наших предприятий», - сказал руководитель области.

Дмитрий Азаров добавил, что в период непростой политической ситуации важно развивать отношения между регионами и муниципалитетами двух стран. Жан Режибо заметил, что одно из самых перспективных направлений для сотрудничества - межвузовское взаимодействие. По мнению посла, у совместной работы университетов Бельгии и Самарской области есть большой потенциал.

«Рассчитываю, что ваш визит даст новый импульс во взаимодействии, и заключенные в прошлом соглашения наполнятся конкретным содержанием», - в завершение встречи резюмировал Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба облправительства.


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Комментарии



Политика региона
3 апреля 2018  22:48
В ходе встречи Дмитрий Азаров и Жан Режибо обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Королевства Бельгии в экономической сфере, культуре, образовании, здравоохранении.
Бельгийские дипломаты знакомятся с возможностями Самары как города-организатора ЧМ-2018
В ходе встречи Дмитрий Азаров и Жан Режибо обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Королевства Бельгии в экономической сфере, культуре,... Политика региона
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