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Баландин не приходит один: новый глава Нефтегорского района потянул за собой кадры из минстроя

17 декабря 2018 23:13
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Едва возглавив Нефтегорский район, его новый руководитель Александр Баландин взялся и за смену кадров в своей администрации, передает "Самарское обозрение". Его первые шаги в этом направлении повторяют тактику прошлых лет: экс-министр просто начал перетягивать людей с прежнего места работы. В предыдущий раз это обернулось массовой миграцией из администрации Волжского района в министерство строительства. Удастся ли повторить этот трюк Баландину на новом этапе своей карьеры?

Возглавлявший почти два года министерство строительства Самарской области Александр Баландин выиграл конкурс на пост сити-менеджера Нефтегорского района 6 декабря. Победа экс-министра в этой борьбе была предрешена — возглавить муниципалитет, в котором начал строить свою карьеру г-н Баландин, ему , по сути, поручил губернатор Дмитрий Азаров. Так что до окончания кадровых торгов, еще будучи министром, он мог продумать и первоочередные назначения. И совершил их, едва заняв новое кресло.

Уже 7 декабря, в один день с Александром Баландиным, министерство покинул директор ГКУ СО «Управление капитального строительства» Алексей Хасанов. Причем г-н Хасанов уже не в первый раз покидает прежнее место работы. В свое время он также работал с Александром Баландиным, когда тот возглавлял Волжский район, а сам г-н Хасанов занимал должность заместителя руководителя районного МБУ «Управление градостроительства и ЖКХ».

Между тем Алексей Хасанов оказался не единственным, кто потянулся из областного центра в район вслед за шефом. Вторым таким замом оказался Павел Стоша, чья фамилия на прошлой неделе еще значилась на сайте министерства в качестве руководителя административного департамента. Правда, найти след этого министерского чиновника в Волжском районе «СО» не удалось. Зато его ФИО совпадают с ФИО некоего фермера, который несколько лет назад регистрировал в Нефтегорском районе свое КФХ и ООО «Жито». (Оба сейчас ликвидированы.)

На этом исход чиновников министерства в Нефтегорский район, скорее всего, не закончится. В муниципальной администрации еще есть вакансии, и прежде всего — первого заместителя главы. В министерстве же трудится немало тех, кто перешел за Баландиным из Волжского района. Причем их позиции сейчас можно назвать шаткими, учитывая неясность с фигурой нового министра. Его обязанности пока исполняет первый замминистра Анатолий Баранников, но неизвестно, рассматривается ли вообще его утверждение в должности. Так что, с одной стороны, работа в областном ведомстве пока выглядит более статусной и дает больше возможностей для дальнейшего карьерного роста. С другой — сейчас нет никаких гарантий сохранения своих позиций после того, как интрига с министром разрешится. Так что лучшим вариантом, возможно, будет согласиться на нефтегорскую синицу в руке. Если, конечно, бывший шеф позовет… 
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Комментарии



Политика региона
17 декабря 2018  23:13
Баландин не приходит один: новый глава Нефтегорского района потянул за собой кадры из минстроя
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