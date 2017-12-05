Бабич: более 70 поставщиков "АвтоВАЗа" включены в план по увеличению локализации
5 декабря 2017 20:31
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ТАСС, более 70 поставщиков "АвтоВАЗа" включены в дорожную карту по увеличению локализации автомобилей и автокомплектующих. Об этом сообщил в понедельник полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
"В этом году продолжена совместная работа с "АвтоВАЗом", правительством Самарской области и поставщиками автокомпонентов по увеличению локализации автомобилей и комплектующих. В апреле была утверждена генеральная дорожная карта. На сегодня у нас с "АвтоВАЗом" подписана 71 дорожная карта, по 71 поставщику. Работа ведется адресно по каждому предприятию, по каждому производимому изделию", - сказал Бабич на ежегодной пресс-конференции в Нижнем Новгороде.
Как подчеркнул полпред, благодаря разработанной дорожной карте уровень взаимодействия отечественных поставщиков с "АвтоВАЗом" сейчас значительно выше того, что был ранее, и это положительно отражается и на показателях работы автоконцерна, и на перспективных планах развития модельного ряда. "Должен сказать, что многие предприятия опережающими темпами переоснастились и осуществляют поставки своих изделий в том числе на экспорт, что еще раз подтверждает уровень компетенции поставщиков", - отметил Бабич.
По его словам, в ближайшей перспективе поддержка отечественных поставщиков должна увеличиться. "Я сейчас не буду анонсировать мероприятия, которые будут реализованы с 2018 года на федеральном уровне... Сейчас готовится новая концепция развития автомобильной промышленности и ее составляющей - автокомпонентной отрасли, и там будет ряд принципиальных изменений подходов, которые еще более будут способствовать поддержке отечественных производителей", - сообщил полпред.
Ранее сообщалось о создании совместной рабочей группы, в которую вошли представители "АвтоВАЗа", аппарата полпреда, правительства Самарской области, предприятий-поставщиков автокомпонентов. Задачей группы стала разработка мер по максимальному использованию возможностей российских поставщиков автокомпонентов для повышения уровня локализации автомобилей. По данным на июль, были разработаны 24 индивидуальных дорожных карт поставщиков для расширения номенклатуры поставляемых на завод автокомпонентов.
Как сообщалось ранее, у "АвтоВАЗа" в России насчитывается около 700 поставщиков. У них завод закупает порядка 80% всех комплектующих.
"В этом году продолжена совместная работа с "АвтоВАЗом", правительством Самарской области и поставщиками автокомпонентов по увеличению локализации автомобилей и комплектующих. В апреле была утверждена генеральная дорожная карта. На сегодня у нас с "АвтоВАЗом" подписана 71 дорожная карта, по 71 поставщику. Работа ведется адресно по каждому предприятию, по каждому производимому изделию", - сказал Бабич на ежегодной пресс-конференции в Нижнем Новгороде.
Как подчеркнул полпред, благодаря разработанной дорожной карте уровень взаимодействия отечественных поставщиков с "АвтоВАЗом" сейчас значительно выше того, что был ранее, и это положительно отражается и на показателях работы автоконцерна, и на перспективных планах развития модельного ряда. "Должен сказать, что многие предприятия опережающими темпами переоснастились и осуществляют поставки своих изделий в том числе на экспорт, что еще раз подтверждает уровень компетенции поставщиков", - отметил Бабич.
По его словам, в ближайшей перспективе поддержка отечественных поставщиков должна увеличиться. "Я сейчас не буду анонсировать мероприятия, которые будут реализованы с 2018 года на федеральном уровне... Сейчас готовится новая концепция развития автомобильной промышленности и ее составляющей - автокомпонентной отрасли, и там будет ряд принципиальных изменений подходов, которые еще более будут способствовать поддержке отечественных производителей", - сообщил полпред.
Ранее сообщалось о создании совместной рабочей группы, в которую вошли представители "АвтоВАЗа", аппарата полпреда, правительства Самарской области, предприятий-поставщиков автокомпонентов. Задачей группы стала разработка мер по максимальному использованию возможностей российских поставщиков автокомпонентов для повышения уровня локализации автомобилей. По данным на июль, были разработаны 24 индивидуальных дорожных карт поставщиков для расширения номенклатуры поставляемых на завод автокомпонентов.
Как сообщалось ранее, у "АвтоВАЗа" в России насчитывается около 700 поставщиков. У них завод закупает порядка 80% всех комплектующих.
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Комментарии
Политика региона
5 декабря 2017 20:31Бабич: более 70 поставщиков "АвтоВАЗа" включены в план по увеличению локализации
Полпред РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что благодаря разработанной дорожной карте уровень взаимодействия отечественных поставщиков с концерном сейчас... Политика региона
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