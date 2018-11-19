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Новости /  Политика /  Политика региона  

Анонс: рабочая поездка Игоря Комарова в Республику Мордовия

19 ноября 2018 14:39
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В Саранске состоится совещание по организации в регионе работы по реализации основных положений Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
20 ноября 2018 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО в рамках рабочей поездки в Республику Мордовия проведет в Саранске совещание по организации в регионе работы по реализации основных положений Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В этот же день полпред проведет заседание Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества, где будут обсуждаться современные подходы к обеспечению условий для развития и профессиональной самореализации молодого поколения.

Также в Саранске полномочный представитель посетит АУ «Технопарк Мордовия», передает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО. 
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Комментарии



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