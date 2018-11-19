Анонс: рабочая поездка Игоря Комарова в Республику Мордовия

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20 ноября 2018 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО в рамках рабочей поездки в Республику Мордовия проведет в Саранске совещание по организации в регионе работы по реализации основных положений Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».В этот же день полпред проведет заседание Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества, где будут обсуждаться современные подходы к обеспечению условий для развития и профессиональной самореализации молодого поколения.Также в Саранске полномочный представитель посетит АУ «Технопарк Мордовия», передает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.