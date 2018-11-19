Анонс: рабочая поездка Игоря Комарова в Республику Мордовия
19 ноября 2018 14:39
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В этот же день полпред проведет заседание Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества, где будут обсуждаться современные подходы к обеспечению условий для развития и профессиональной самореализации молодого поколения.
Также в Саранске полномочный представитель посетит АУ «Технопарк Мордовия», передает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
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