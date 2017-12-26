Андрей Турчак дал высокую оценку деятельности Дмитрия Азарова на посту председателя ВСМС
26 декабря 2017 15:33
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"Особые слова признательности хочу сказать Дмитрию Игоревичу Азарову, который на протяжении трех лет возглавлял работу Совета. Благодаря его деятельности роль и значение организации значительно повысилась. Она стала по-настоящему влиять на принятие государственных решений в сфере местного самоуправления", — заявил Андрей Турчак в понедельник, 25 декабря, на VI съезде ВСМС.
Дмитрий Азаров возглавлял Совет с сентября 2014 года. Написал заявление о сложении полномочий сразу после назначения на пост врио губернатора Самарской области. Съезд ВСМС принял отставку Дмитрия Азарова.
Дмитрий Азаров поблагодарил коллег и руководителей региональных отделений за продуктивную совместную работу. После чего предложил к избранию на этот пост кандидатуру председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко. Решением делегатов Мельниченко был утвержден на пост пост председателя ВСМС.
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