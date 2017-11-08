Андрей Соколов: «Парад Памяти, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция».

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«Парад Памяти на площади Куйбышева – это грандиозная симуляция, которая возмущает. В будний день на пустой площади маршируют по разнорядке организованные колонны, одиноко поет Василий Лановой, какие-то переодетые в военную форму люди играют в «войнушку». Впечатление, что даже им этот парад был не нужен Основная задача была – показать себя на федеральном уровне и это сделали. Дороги вокруг площади были перекрыты, чем создаются помехи для работающих, тех, кому некогда играть в чиновничий праздник лжепатриотизма. Вот в Твиттере Александр Хинштейн всем напомнил, что военный парад – это четкая демонстрация силы. Так вот Парад Памяти, который состоялся 7 ноября 2017 года, силу не демонстрирует вообще. Он демонстрирует грандиозную симуляцию патриотизма и великую силу демонстрационной разнарядки. Те, кто ходил и ползал по площади, они ничего кроме насмешки не вызывали. Причем, в моих словах нет нигилизма или желания посмеяться над историей СССР. Скорее, это досада. Вот это вычленение парада из общего хода истории в неких конъюнктурных целях вызывает возмущение. Если мы говорим о патриотизме, его надо воспитывать, а не демонстрировать. Вообще, хотелось б обратиться к тем бывшим комсомольцам и членам КПСС, которые сегодня «перековались» в другие партии, общественникам: хватит уже пошлить, прекращайте это. Вот этот парад, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция. Это недопустимо с точки зрения морали и уважения к себе и своей стране».