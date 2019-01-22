Алексей Кузьмицкий назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова

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21 января 2019 годаназначен на должность заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО***Алексей Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года в г. Белово Кемеровской области. В 1992 году окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ленина, в 1999 году — Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию, в 2005 году — Северо-Западную академию государственной службы.С 1992 по 2005 год работал на руководящих должностях в коммерческих организациях Пскова и Санкт-Петербурга.2005 — 2007: заместитель губернатора Камчатского края.2007 — 2011: губернатор Камчатского края.2011 — 2014: аудитор Счетной палаты РФ.С 2014 года советник генерального директора Государственной корпорации «Ростех», передает пресс-служба ПФО.