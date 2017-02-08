Алексей Чигенев: "Если региональные власти об этом не задумаются, тенденция к уходу самарских строителей в другие регионы усилится"
8 февраля 2017 20:02
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«В Самарской области тяжело развиваться компаниям, ориентированным на строительство сложных объектов (то же метро). Но подходящие проекты появляются в других регионах. В губдуме предыдущего созыва мы просили правительство Самарской области проводить переговоры с компаниями из других регионов, рекомендовать им открывать здесь свои филиалы и платить налоги с местных контрактов в губернскую казну. Тогда нас не услышали, а вот Москва и Татарстан, например, следуют этой тенденции. Такой подход нельзя назвать рыночным, но он страхует регион от снижения доходов, поступающих в бюджет на время кризиса. Если региональные власти об этом не задумаются, тенденция к уходу самарских строителей в другие регионы усилится», - сказал корреспонденту Федералпресс Алексей Чигенев.
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