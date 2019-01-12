Александр Вихров покинул пост главы УФНС России по Самарской области
12 января 2019 15:16
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На заседании были подведены итоги работы 2018 г. и определены ключевые моменты работы Общественного совета в 2019 году.
Руководитель УФНС России по Самарской области Александр Вихров довел до сведения присутствующих информацию о достижении основных показателей деятельности ведомства в 2018 году.
Председатель Общественного совета Александр Бахмуров, отметил, что было проведено 19 выездных приемов граждан во всех налоговых инспекциях, многие проблемные вопросы были решены уже во время приемов. По мнению членов Совета, именно такой вид работы должен стать основным в новом году.
В завершении заседания Александр Бахмуров объявил о том, что Александр Вихров покидает свой пост.
Фото: соцсети
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