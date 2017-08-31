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Новости /  Политика /  Политика региона  

Александр Ткачев не исключил возобновления поставок томатов из Турции

31 августа 2017 16:18
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Не исключено, что томаты из Турции будут поставляться в определенные сезоны, когда без импорта не обойтись, отметил министр.
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев считает, что в вопросах торговых отношений с Турцией необходимо найти «золотую середину», и не исключает возможности возврата турецких помидоров на российский рынок. Об этом он заявил в интервью РБК. Не исключено, что томаты из Турции будут поставляться в определенные сезоны, когда без импорта не обойтись, отметил министр.

«Мы не исключаем возможности открытия поставок томатов из Турции. Надо находить компромиссы, золотую середину, которая устроит обе стороны. Ведь в конце осени заканчиваются сезонные овощи и возникает дефицит, который отечественные производители тепличных овощей пока не могут закрыть полностью», — сказал министр. Он напомнил, что Россия «так или иначе» закрывает дефицит импортными поставками, в том числе из Азербайджана и Марокко.

Вопрос о возобновлении поставок турецких помидоров «чувствителен» для обеих стран, отметил Ткачев. Для Турции это одна из основных категорий импорта продукции АПК в Россию, напомнил он. Как писал РБК, Турция до введения эмбарго была крупнейшим поставщиком томатов в Россию. По данным ФТС, на конец 2015 года на долю Турции приходилось почти 53% от всего импорта томатов в денежном выражении и 54% в натуральном.

Как рассказал Ткачев, 14 сентября 2017 года в Турции состоится первое заседание российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству. В ходе встречи планируется обсудить весь спектр вопросов, в том числе и возможность возобновления импорта томатов. По данным Минсельхоза, несмотря на осложнение отношений с Турцией, товарооборот сельхозпродукции между странами за 7 месяцев 2017 года вырос на 14% и составил $1,2 млрд.

В интервью РБК Ткачев еще раз подчеркнул, что власти намерены продолжать программу развития собственного производства тепличных овощей. По словам министра, за три года (2015–2017) в России будет введено в строй почти 500 га новых теплиц по всей стране. В 2016 году производители собрали более 800 тыс. т тепличных овощей — это на 20% больше, чем в 2014 году, когда было введены ограничения на ввоз продовольствия. В 2017 году, по прогнозам, будет собрано 930 тыс. т тепличных овощей, рассказал министр.

Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции некоторых видов продовольствия после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. На фоне постепенного восстановления отношений часть эмбарго была снята: лук, цветную капусту, брокколи и ряд других продуктов из Турции ввозить разрешили, однако запрет на ввоз томатов остался в силе. Вопрос о возможности возобновления переговоров по этому поводу поднимался несколько раз. Так, в июле 2017 года вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что Москва и Анкара продолжат консультации по «томатному» вопросу.


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Комментарии



Политика региона
31 августа 2017  16:18
Не исключено, что томаты из Турции будут поставляться в определенные сезоны, когда без импорта не обойтись, отметил министр.
Александр Ткачев не исключил возобновления поставок томатов из Турции
Не исключено, что томаты из Турции будут поставляться в определенные сезоны, когда без импорта не обойтись, отметил министр.   Политика региона
86
31 августа 2017  16:16
Александр Ткачёв рассказал, как государство финансирует сельское хозяйство, каковы условия возврата турецких томатов на российский рынок и кем он видит себя в новом электоральном цикле.
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев — РБК: «Еще лет 10 и получим новую страну»
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