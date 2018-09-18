Александр Нефёдов провёл рабочую встречу с руководством ПАО «Лукойл»
18 сентября 2018 14:11
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Участники встречи обсудили вопросы, связанные с деятельностью дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Самарской области. А. Нефёдов отметил, что сотрудничеству с компанией областное Правительство уделяет особое значение.
«Деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ» в регионе способствует увеличению налогового потенциала, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, росту объема добычи нефти. За 5 лет компания перечислила более 9 миллиардов рублей в областной бюджет и инвестировала в развитие производства 35 миллиардов рублей. При этом ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжает оставаться социально ответственной компанией и
находит возможность вести широкую благотворительную деятельность», - подчеркнул врио председателя Правительства Самарской области.
Самым ярким примером активного участия социально ответственного бизнеса со стороны ПАО «ЛУКОЙЛ» в общественной жизни региона является проведение Конкурса социальных и культурных проектов, ставшего уже традиционным. Конкурс проводится в Самарской области с 2015 года.
«За четыре года на наш адрес пришли тысячи заявок от неравнодушных жителей губернии – сотни проектов стали
победителями, в жизнь воплощены действительно важные общественные инициативы»,- сказал Н. Николаев.
Генеральный директор АО «РИТЭК» отметил, что компания «ЛУКОЙЛ» успешно работает на территории Самарской области с 2013 года. За пять лет открыто 17 новых месторождений. В прошлом году добыча нефти составила 2,24 млн. тонн.
Заметную роль в нефтедобывающей отрасли региона занимает инновационное подразделение ПАО «ЛУКОЙЛ» – АО «РИТЭК», которое в числе прочего занимается разработкой прогрессивных технологий добычи высоковязкой нефти, которую сложно извлекать традиционными способами. В Самарской области сосредоточены существенные запасы такой нефти. Инновационный подход позволяет добывать её
эффективно и с соответствующей прибылью. Для региона это означает, что нефтедобывающая отрасль здесь будет и дальше активно развиваться. Одним из приоритетов в работе АО «РИТЭК» является природоохранная деятельность. Существенные средства направляются компанией как на снижение негативного воздействия на окружающую среду, так и на реализацию так называемых компенсационных мероприятий. Только в 2017 году на эти цели компанией было затрачено более 1 млрд. рублей, что позволило довести уровень полезного
использования до 91%.
Генеральный директор АО «РИТЭК» рассказал, что за последние два года в Самарской области создана самая современная в России система контроля качества нефти, перевозимой автотранспортом. Система полностью автоматизирована и отличается исключительной надежностью.
В сфере розничной торговли моторным топливом высокие позиции в регионе занимает ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В прошлом году на территории Самарской области начали работать две автозаправочные станции нового, современного формата. Генеральный директор предприятия Алексей Махнев рассказал, что в ближайших планах компании – реконструкция еще пяти АЗС. «Наша главная задача – создание комфорта для клиентов», - отметил он.
В завершении встречи стороны обменялись памятными сувенирами.
«Между Правительством области и ПАО «ЛУКОЙЛ» сложились конструктивные партнерские отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. Уверен, что и впредь наше сотрудничество будет оставаться активным и плодотворным», - подчеркнул А. Нефёдов, передает пресс-служба облправительства.
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