Я нашел ошибку
Главные новости: 
"Заметят все". Путин рассказал об ответе России на крушение Ил-20 в Сирии
Параллельно продолжаются работы на других объектах мостового перехода.
Стартовал заключительный этап надвижки пролетного строения Фрунзенского моста
Гражданам, достигшим пенсионного возраста, установленного в настоящее время (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).
Депутаты Самарской губдумы поддержали законопроект о сохранении мер соцподдержки
Участники мероприятия получили дипломы и подарки от филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и регионального оргкомитета #ВместеЯрче.
Жигулевская ГЭС поддержала фестиваль «Вместе ярче»
Первыми получателями налоговых уведомлений станут более 330 тысяч пользователей «Личного кабинета налогоплательщика».
В Самарской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений
В сквере имени Мичурина после посягательств хулиганов восстановили арт-объект «Трамвай»
Ей диагностировали закрытую ЧМТ и перелом таза. Жизни девушки ничего не угрожает. Эмбрион цел.
Беременная дочь крупного бизнесмена выпала из окна в центре Москвы
Матч собрал 10 тысяч 130 зрителей.
Матч клуба "Крылья Советов" в Туле вошел в топ-5 самых посещаемых
сегодня  Вторник, 18 сентября, 19:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/09:
USD 68.2
-0.08
EUR 79.36
-0.59
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Александр Нефёдов провёл рабочую встречу с руководством ПАО «Лукойл»

18 сентября 2018 14:11
131
Участники встречи обсудили вопросы, связанные с деятельностью дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Самарской области.
Сегодня, 18 сентября 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провел рабочую встречу с вице- президентом ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральным директором АО «РИТЭК» Николаем Николаевым.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с деятельностью дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Самарской области. А. Нефёдов отметил, что сотрудничеству с компанией областное Правительство уделяет особое значение.

«Деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ» в регионе способствует увеличению налогового потенциала, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, росту объема добычи нефти. За 5 лет компания перечислила более 9 миллиардов рублей в областной бюджет и инвестировала в развитие производства 35 миллиардов рублей. При этом ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжает оставаться социально ответственной компанией и
находит возможность вести широкую благотворительную деятельность», - подчеркнул врио председателя Правительства Самарской области.

Самым ярким примером активного участия социально ответственного бизнеса со стороны ПАО «ЛУКОЙЛ» в общественной жизни региона является проведение Конкурса социальных и культурных проектов, ставшего уже традиционным. Конкурс проводится в Самарской области с 2015 года.

«За четыре года на наш адрес пришли тысячи заявок от неравнодушных жителей губернии – сотни проектов стали
победителями, в жизнь воплощены действительно важные общественные инициативы»,- сказал Н. Николаев.

Генеральный директор АО «РИТЭК» отметил, что компания «ЛУКОЙЛ» успешно работает на территории Самарской области с 2013 года. За пять лет открыто 17 новых месторождений. В прошлом году добыча нефти составила 2,24 млн. тонн.

Заметную роль в нефтедобывающей отрасли региона занимает инновационное подразделение ПАО «ЛУКОЙЛ» – АО «РИТЭК», которое в числе прочего занимается разработкой прогрессивных технологий добычи высоковязкой нефти, которую сложно извлекать традиционными способами. В Самарской области сосредоточены существенные запасы такой нефти. Инновационный подход позволяет добывать её
эффективно и с соответствующей прибылью. Для региона это означает, что нефтедобывающая отрасль здесь будет и дальше активно развиваться. Одним из приоритетов в работе АО «РИТЭК» является природоохранная деятельность. Существенные средства направляются компанией как на снижение негативного воздействия на окружающую среду, так и на реализацию так называемых компенсационных мероприятий. Только в 2017 году на эти цели компанией было затрачено более 1 млрд. рублей, что позволило довести уровень полезного
использования до 91%.

Генеральный директор АО «РИТЭК» рассказал, что за последние два года в Самарской области создана самая современная в России система контроля качества нефти, перевозимой автотранспортом. Система полностью автоматизирована и отличается исключительной надежностью.

В сфере розничной торговли моторным топливом высокие позиции в регионе занимает ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В прошлом году на территории Самарской области начали работать две автозаправочные станции нового, современного формата. Генеральный директор предприятия Алексей Махнев рассказал, что в ближайших планах компании – реконструкция еще пяти АЗС. «Наша главная задача – создание комфорта для клиентов», - отметил он.

В завершении встречи стороны обменялись памятными сувенирами.

«Между Правительством области и ПАО «ЛУКОЙЛ» сложились конструктивные партнерские отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. Уверен, что и впредь наше сотрудничество будет оставаться активным и плодотворным», - подчеркнул А. Нефёдов, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
18 сентября 2018  18:59
"Заметят все". Путин рассказал об ответе России на крушение Ил-20 в Сирии
 "Это будут такие шаги, которые заметят все", — сказал президент.  Политика региона
10
18 сентября 2018  18:31
Гражданам, достигшим пенсионного возраста, установленного в настоящее время (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).
Депутаты Самарской губдумы поддержали законопроект о сохранении мер соцподдержки
Гражданам, достигшим пенсионного возраста, установленного в настоящее время (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Политика региона
57
18 сентября 2018  16:28
Сегодня в Москве Дмитрий Азаров провёл встречу с руководителем ФАС РФ Игорем Артемьевым
Сегодня в Москве Дмитрий Азаров провёл встречу с руководителем ФАС РФ Игорем Артемьевым
  Политика региона
95
Весь список
Выборы 2018
17 сентября 2018  14:42
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области В соответствии с уставом Самарской области при вступлении в должность Дмитрий Азаров принес присягу.
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
В соответствии с уставом Самарской области при вступлении в должность Дмитрий Азаров принес присягу.
Выборы 2018
331
17 сентября 2018  13:49
К трансляции церемонии вступления в должность Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова все готово
К трансляции церемонии вступления в должность Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова все готово
Для тех, кто не успеет посмотреть трансляцию в прямом эфире, будет повтор сегодня вечером. Выборы 2018
281
17 сентября 2018  13:16
В этом году в Самарской области избиратели чаще обычного портили бюллетени
В этом году в Самарской области избиратели чаще обычного портили бюллетени
Аналитики предполагают, что основной причиной стало отсутствие хотя бы видимой оппозиции фаворитам. Выборы 2018
208
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
368
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15068
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
430
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
604
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
686
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1043
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
590
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
689
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1670
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1186
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1284
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1238
Весь список

Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Более 2,5 тонн мусора убрали добровольцы на берегах озера Паршино во Всемирный день чистоты
Состоялся бенефис актрисы Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Ольги Агаповой
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда