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Новости /  Политика /  Политика региона  

Александр Нефёдов: «Все структуры, ответственные за обеспечение порядка и безопасности, должны работать чётко и слаженно»

14 декабря 2018 15:18
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Александр Нефёдов провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области.
В пятницу, 14 декабря 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области.

Одним из главных, рассмотренных на заседании, стал вопрос обеспечения безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий на территории Самарской области.

По информации Национального антитеррористического комитета, сохраняется вероятность совершения террористических актов, в первую очередь, в местах проведения массовых мероприятий, а также на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса.

По сводным данным оперативных служб в прошлом году в ночь с 31 декабря на 1 января в 233 населённых пунктах региона состоялось 265 праздничных мероприятий, участие в которых приняли более 54 тыс. человек. Самым крупным событием новогодней ночи стал концерт на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре, собравший почти 8 тыс. человек. Около 45 тыс. жителей региона приняли участие в Рождественских богослужениях 6-7 января 2018 года.

Ожидается, что в этом году в Самарской области в новогоднюю ночь состоится более 260 праздничных мероприятий. Кроме того, в начале января проходит множество спектаклей, представлений для маленьких и больших детей, традиционно это время семейного отдыха.

«Наша наиважнейшая задача – принять исчерпывающие меры безопасности, сделать всё от нас зависящее, чтобы никто и ничто не омрачило людям праздники. Под особым контролем должны находиться перемещения и переезды организованных групп детей на праздничные, спортивные и другие досуговые мероприятия. Повышенных мер антитеррористической защищённости требуют критически важные и потенциально опасные объекты, в том числе топливно-энергетического комплекса и транспорта. Все структуры, ответственные за обеспечение порядка и безопасности, должны работать чётко и слаженно», — поставил задачу А. Нефёдов, передает пресс-служба облправительства. 
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