Александр Кобенко переходит на работу в Москву в Национальную инжиниринговую корпорацию
7 августа 2018 14:27
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Александр Кобенко переходит на работу в Москву. Он займет должность операционного директора Национальной инжиниринговой корпорации.
В Самарской области он продолжит работу в качестве Советника Губернатора на общественных началах.
Глава региона Дмитрий Азаров отметил большую работу возглавляемого Александром Кобенко министерства по подготовке стратегических сессий - в том числе, во всех муниципальных районах региона:
"Мы все вместе желаем ему успеха, наше сотрудничество продолжится", - сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Фото: соцсети
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