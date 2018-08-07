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Новости /  Политика /  Политика региона  

Александр Кобенко переходит на работу в Москву в Национальную инжиниринговую корпорацию

7 августа 2018 14:27
165
В Самарской области он продолжит работу в качестве советника губернатора на общественных началах.
Во вторник, 7 августа, стало известно о том, что врио вице-губернатора – министр экономического развития инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко переходит на работу в федеральную структуру. 
 
Александр Кобенко  переходит на работу в Москву. Он займет должность операционного директора Национальной инжиниринговой корпорации.

В Самарской области он продолжит работу в качестве Советника Губернатора на общественных началах.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил большую работу возглавляемого Александром Кобенко министерства по подготовке стратегических сессий - в том числе, во всех муниципальных районах региона:

"Мы все вместе желаем ему успеха, наше сотрудничество продолжится", - сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.





Фото: соцсети
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Комментарии



Политика региона
7 августа 2018  14:27
В Самарской области он продолжит работу в качестве советника губернатора на общественных началах.
Александр Кобенко переходит на работу в Москву в Национальную инжиниринговую корпорацию
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В Самаре пройдет «Ночь физкультурника» – состоится первый легкоатлетический забег «Огни Самары»
В Самаре на набережной сотрудники ГИБДД проведут кинопоказ обучающих роликов по ПДД
В Самаре пройдет 50-й чемпионат мира CISM по плаванию среди военнослужащих
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