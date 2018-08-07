Александр Кобенко переходит на работу в Москву в Национальную инжиниринговую корпорацию

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Во вторник, 7 августа, стало известно о том, что врио вице-губернатора – министр экономического развития инвестиций и торговли Самарской областипереходит на работу в федеральную структуру.Александр Кобенко переходит на работу в Москву. Он займет должность операционного директора Национальной инжиниринговой корпорации.В Самарской области он продолжит работу в качестве Советника Губернатора на общественных началах.Глава регионаотметил большую работу возглавляемого Александром Кобенко министерства по подготовке стратегических сессий - в том числе, во всех муниципальных районах региона:"Мы все вместе желаем ему успеха, наше сотрудничество продолжится", - сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Фото: соцсети