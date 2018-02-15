Александр Карпушкин назначен первым заместителем Главы Самары

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Александр Карпушкин ранее уже работал в Администрации города: с 2010 по 2014 года он занимал должность руководителя Департамента экономического развития, а позже – первого заместителя Главы города. С 2015 по 2018 год работал в компании «РОСНАНО», где занимался вопросами антикризисного управления и инвестиционной деятельности, сообщает пресс-служба администрации Самары.