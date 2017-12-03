Я нашел ошибку
Главные новости: 
Александр Хинштейн заявил, что внимание федеральных властей вновь будет обращено к Самарскому региону
В Сызрани загорелся автобус ПАЗ, первозивший вахтовиков с «Газпрома» К счастью, никто не пострадал.
В Сызрани загорелся автобус ПАЗ, перевозивший вахтовиков с «Газпрома»
Житель Тольятти, задержанный по подозрению в разбое, на допросе признался еще и в совершении грабежа Он сорвал с женщины золотую цепочку с крестиком.
Житель Тольятти, задержанный по подозрению в разбое, на допросе признался еще и в грабеже
Безработный житель Ульяновской области подозревается в краже из автомобиля в Тольятти Преступление по горячим следам раскрыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Безработный житель Ульяновской области подозревается в краже из автомобиля в Тольятти
NASA опубликовало фото облаков Юпитера Кадр был сделан космическим кораблем Juno.
NASA опубликовало фото облаков Юпитера
В Самаре разработан проект реставрации хоральной синагоги Дмитрий Азаров убежден, что здание синагоги должно стать местом притяжения людей, возможно со всего мира.
В Самаре разработан проект реставрации хоральной синагоги
У сызранца во дворе дома изъяли героин Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
У сызранца во дворе дома изъяли героин
На базе СамГТУ может открыться специальность
На базе СамГТУ может открыться специальность "инженер-реставратор"
сегодня  Воскресенье, 3 декабря, 13:20
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/12:
USD 58.52
-0.06
EUR 69.75
0.23
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Александр Хинштейн заявил, что внимание федеральных властей вновь будет обращено к Самарскому региону

3 декабря 2017 12:15
151
Речь идет, в частности, о реставрации объектов культурного наследия в рамках проекта "Историческая память".

- У нас сложилась уникальная ситуация, когда изначально в рамках проекта "Историческая память"  к Самаре и Самарской области было обращено особое внимание, и значительная часть средств, которая закладывалась в программу в масштабах страны, направлялись именно сюда, - сказал журналистам  координатор проекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

По его словам,  тот период, когда Дмитрий Азаров был главой Самары, они вместе старались разработать как можно больше проектов,  для того чтобы иметь задел по максимальному числу тех объектов культурного наследия, которые впоследствии можно было бы отреставрировать.
- К сожалению, по разного рода причинам в дальнейшем эта работа была если не остановлена, то в значительной степени свернута. Отсюда и проблемы с фабрикой-кухней, реставрация которая могла бы быть завершена уже к 2018 году, и с Куйбышева, 104 (здание Коммерческого клуба,- прим.ред.), и со многими другими объектами, - констатировал Хинштейн.

По его словам, сегодня у Самары вновь возник уникальный шанс отработать те авансы, которые были даны региону изначально. И тот факт, что Дмитрий Азаров стал единственным временно исполняющим обязанности губернатора, входящим в состав проекта "Историческая память", является очень знаковым показателем, пишет "СитиТраффик".
Александр Хинштейн также заверил, что внимание федеральных властей и координаторов проекта "Историческая память" вновь будет обращено к Самарскому региону. Самарская область получит помощь и поддержку.

Дмитрий  Азаров заявил, что Александр Хинштейн, несмотря на то, что больше не является депутатом, по-прежнему остается в курсе всех вопросов, которые есть в регионе.
- Он продолжает поддерживать и общественные проекты, и проекты в сфере образования, культуры, спорта.  Мы с вами можем сегодня говорить о результатах работы Александра Евсеевича  в настоящем времени, а не только в прошедшем, - заметил Азаров.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
3 декабря 2017  12:15
Александр Хинштейн заявил, что внимание федеральных властей вновь будет обращено к Самарскому региону
Речь идет, в частности, о реставрации объектов культурного наследия в рамках проекта "Историческая память". Политика региона
148
2 декабря 2017  18:08
Глава Тольятти Сергей Анташев пояснил, что из 30 тысяч тольяттинцев, пользующихся социальной картой, в ноябре в лимит не уложились 83 человека. С каждым из них связались специалисты общественной приемной городской администрации.
В Тольятти встречу с гражданами по вопросу общественных перевозок провел глава города Сергей Анташев
Глава Тольятти Сергей Анташев пояснил, что из 30 тысяч тольяттинцев, пользующихся социальной картой, в ноябре в лимит не уложились 83 человека. С каждым из них... Политика региона
297
2 декабря 2017  17:18
По итогам мероприятия было озвучено два пути решения вопроса.
По поручению главы региона Владимир Василенко провел личный прием граждан, у которых число льготных поездок превышает 90
По итогам мероприятия было озвучено два пути решения вопроса.  Политика региона
294
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1925
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1344
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1254
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5055
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1790
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8687
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2477
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9990
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2851
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2136
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1463
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1814
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1704
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1429
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3056
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК им. Литвинов проходит Межрегиональный чемпионат по восточным танцам
В Самаре отметят День неизвестного солдата
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самарской области за месяц расхищены около 20 светофоров

480

На базе СамГТУ может открыться специальность "инженер-реставратор"

297

В Тольятти двое несовершеннолетних изнасиловали 14-летнюю девочку

241
за неделю

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2384

Дмитрий Азаров встретился с кадровым резервом области

1712

Сегодня вечером на улице Льва Толстого в Самаре столкнулись «Renault» и ВАЗ 2113, пострадали двое взрослых и трое детей

1553
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда