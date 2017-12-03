Александр Хинштейн заявил, что внимание федеральных властей вновь будет обращено к Самарскому региону
3 декабря 2017 12:15
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Речь идет, в частности, о реставрации объектов культурного наследия в рамках проекта "Историческая память".
- У нас сложилась уникальная ситуация, когда изначально в рамках проекта "Историческая память" к Самаре и Самарской области было обращено особое внимание, и значительная часть средств, которая закладывалась в программу в масштабах страны, направлялись именно сюда, - сказал журналистам координатор проекта "Историческая память" Александр Хинштейн.
По его словам, тот период, когда Дмитрий Азаров был главой Самары, они вместе старались разработать как можно больше проектов, для того чтобы иметь задел по максимальному числу тех объектов культурного наследия, которые впоследствии можно было бы отреставрировать.
- К сожалению, по разного рода причинам в дальнейшем эта работа была если не остановлена, то в значительной степени свернута. Отсюда и проблемы с фабрикой-кухней, реставрация которая могла бы быть завершена уже к 2018 году, и с Куйбышева, 104 (здание Коммерческого клуба,- прим.ред.), и со многими другими объектами, - констатировал Хинштейн.
По его словам, сегодня у Самары вновь возник уникальный шанс отработать те авансы, которые были даны региону изначально. И тот факт, что Дмитрий Азаров стал единственным временно исполняющим обязанности губернатора, входящим в состав проекта "Историческая память", является очень знаковым показателем, пишет "СитиТраффик".
Александр Хинштейн также заверил, что внимание федеральных властей и координаторов проекта "Историческая память" вновь будет обращено к Самарскому региону. Самарская область получит помощь и поддержку.
Дмитрий Азаров заявил, что Александр Хинштейн, несмотря на то, что больше не является депутатом, по-прежнему остается в курсе всех вопросов, которые есть в регионе.
- Он продолжает поддерживать и общественные проекты, и проекты в сфере образования, культуры, спорта. Мы с вами можем сегодня говорить о результатах работы Александра Евсеевича в настоящем времени, а не только в прошедшем, - заметил Азаров.
- У нас сложилась уникальная ситуация, когда изначально в рамках проекта "Историческая память" к Самаре и Самарской области было обращено особое внимание, и значительная часть средств, которая закладывалась в программу в масштабах страны, направлялись именно сюда, - сказал журналистам координатор проекта "Историческая память" Александр Хинштейн.
По его словам, тот период, когда Дмитрий Азаров был главой Самары, они вместе старались разработать как можно больше проектов, для того чтобы иметь задел по максимальному числу тех объектов культурного наследия, которые впоследствии можно было бы отреставрировать.
- К сожалению, по разного рода причинам в дальнейшем эта работа была если не остановлена, то в значительной степени свернута. Отсюда и проблемы с фабрикой-кухней, реставрация которая могла бы быть завершена уже к 2018 году, и с Куйбышева, 104 (здание Коммерческого клуба,- прим.ред.), и со многими другими объектами, - констатировал Хинштейн.
По его словам, сегодня у Самары вновь возник уникальный шанс отработать те авансы, которые были даны региону изначально. И тот факт, что Дмитрий Азаров стал единственным временно исполняющим обязанности губернатора, входящим в состав проекта "Историческая память", является очень знаковым показателем, пишет "СитиТраффик".
Александр Хинштейн также заверил, что внимание федеральных властей и координаторов проекта "Историческая память" вновь будет обращено к Самарскому региону. Самарская область получит помощь и поддержку.
Дмитрий Азаров заявил, что Александр Хинштейн, несмотря на то, что больше не является депутатом, по-прежнему остается в курсе всех вопросов, которые есть в регионе.
- Он продолжает поддерживать и общественные проекты, и проекты в сфере образования, культуры, спорта. Мы с вами можем сегодня говорить о результатах работы Александра Евсеевича в настоящем времени, а не только в прошедшем, - заметил Азаров.
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Политика региона
3 декабря 2017 12:15Александр Хинштейн заявил, что внимание федеральных властей вновь будет обращено к Самарскому региону
Речь идет, в частности, о реставрации объектов культурного наследия в рамках проекта "Историческая память". Политика региона
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