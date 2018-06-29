Александр Хинштейн возьмет на контроль проблемы Волжского района Самары
29 июня 2018 16:09
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В образовательном центре "Южный город" сегодня состоялась стратегическая сессия по ряду важнейших направлений развития Волжского района. В открытом обсуждении принял участие Александр Хинштейн. Вместе с представителями общественности и профильных министерств он обсудил основные проблемы экологии, экономики, логистики и не только. Обсуждения проходили по секциям: "Экономика будущего", "Комфортная среда проживания" и "Сбережение народа и социальная защищенность".
- Основная проблема Волжского района - подача воды и ее качество. Такие сложности есть в Курумоче, в Вязовке, Дубовом Умете и не только. К сожалению, федеральная целевая программа "Чистая вода" временно свернута, но мы постараемся подготовить инициативу, чтобы снова ее возобновить. Задач очень много и мне как раз-таки хотелось бы узнать от жителей о точечных, узловых проблемах Волжского района, - отметил Александр Хинштейн.
На встрече присутсвовали житела села Рождествено, которые подняли вопрос ремонта местной школы, возобновления работы почтамта и транспортной доступности села. Александр Хинштейн выслушал проблемы жителей и сообщил, что эти задачи необходимо постепенно решать:
- Решить все эти вопросы одномоментно невозможно, но мы приложим максимум наших усилий, чтобы помочь жителям. Потребностей у жителей Волжского района много и наши приоритетные задачи - привлекать средства для их решения и грамотного использования. В регионе сейчас происходит перезагрузка, пришла команда реальных дел и поэтому я уверен, что мы сможем реализовывать проекты, направленные на улучшение качества жизни людей в Самарской области. ,
Также в процессе обсуждения были озвучены результаты социальных опросов жителей Волжского района. Эти данные направлены на выявление основных проблем района, а также выделяют главные имиджевые позиции субъекта. Так жители отмечают, что им нравится природа района, новые инфраструктурные объекты и акцент на строительство доступного жилья. Александр Хинштейн также выделил развитие новых микрорайонов:
- Очень хорошо, что в Самаре появляются такие крупные инфраструктурные проекты как "Южный город". Здорово, что здесь нет старого наследия и можно нарисовать новую жизнь, которую хотят сами жители, с чистого листа.
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