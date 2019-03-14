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Александр Хинштейн об ужесточении наказания за создание ОПГ

14 марта 2019 15:13
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Сегодня ГосДума приняла в третьем чтении законопроект
Сегодня Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект № 645492-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности". Александр Хинштейн выступил на пленарном заседании ГосДумы, передает hinshtein.ru.

В своем выступлении Александр Хинштейн подчеркнул, что это один из наиболее важных вопросов, как минимум, в текущей сессии и изменения в Уголовном кодексе, предлагаемые Президентом, без преувеличения, являются беспрецедентными. Много лет правоохранители мечтали о таких полномочиях.
Александр Евсеевич заметил, что все чаще звучат вопросы о том: “С чем связано принятие такого законопроекта?”, “А где были раньше?”, “ Эта работа активно не велась?”

Депутат объяснил суть и смысл принимаемых поправок и изменений законодательства:

"Первое, из того, что мы слышим, что в России якобы идёт какой-то рост организованной преступности и поэтому государство и Президент принимают срочные меры. Нет, это не так! У нас снижается не только общая преступность, но и квалифицированная преступность. Я могу вам привести статистику: число уголовных дел за последние 3 года, возбужденных по статье “Бандитизм”, например, сократилось почти вдвое. Снижается число преступлений, совершенных с применением оружия. Растёт раскрываемость преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. Резко сокращается число заказных убийств.

Звучит другая версия. Я ознакомился с выступлением от представителя оппозиции, в котором он утверждал, что эти поправки принимаются, для того, чтобы влиятельные «воры в законе» не подменяли собой власть. Но и это не так! Потому что такая категория, как «воры в законе», а именно, в первую очередь, в отношении них направлен данный законопроект. Эта категория, конечно же, находится под постоянным оперативным контролем соответствующих служб. И опять же я вам приведу официальные цифры, свидетельствующие о том, что государство более чем эффективно работает в этом направлении. Только за прошлый год в России было задержано 36 так называемых «воров в законе», 8 « воров в законе» из Российской Федерации выдворено. По 14 лицам оформлены документы о нежелательности их дальнейшего пребывания в стране. В настоящий момент в местах лишения свободы находится 77 «воров в законе». Для понимания, это примерно одна третья часть от всего их числа на территории Российской Федерации. За 5 последних лет в России не было ни одной, так называемой, “воровской сходки”. А для того, чтобы собраться и обсудить свои преступные планы, эти лица вынуждены ехать в другие страны: в Турцию, в Грецию, в Армению. Кстати, коллеги из правоохранительных ведомств других государств уже звонят в наши правоохранительные структуры и обеспокоено спрашивают, стоит ли им готовиться к миграции российских преступных авторитетов в их страны. И ,очевидно и несомненно, к этой миграции готовиться стоит.

Законопроект очень важный. Фракция “Единая Россия”, конечно, его поддерживает. Для нас это продолжение серьезной работы, которую мы будем и дальшевести. Ближайшее время Комитет по безопасности противодействию коррупции предложит ряд инициатив , над которыми мы уже совместно с коллегами из МВД, представителями силовых ведомств и Генпрокуратурой работаем. Это - ряд инициатив, направленных на дальнейшую реализацию разработанных предложений". 
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Комментарии



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14 марта 2019  15:13
Сегодня ГосДума приняла в третьем чтении законопроект
Александр Хинштейн об ужесточении наказания за создание ОПГ
Сегодня ГосДума приняла в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс... Политика региона
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