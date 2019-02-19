Александр Фетисов: "Величина прожиточного минимума рассчитывается по формуле, в которой нет произвольных составляющих"
19 февраля 2019 16:47
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«Величина прожиточного минимума рассчитывается по формуле, в которой нет произвольных составляющих. При ее определении специалисты опираются исключительно на официальные данные Самарастата. В 4 квартале 2018 года величина прожиточного минимума на душу населения в Самарской области уменьшилась на 347 рублей, по сравнению с 3 кварталом, и составила 9872 рубля. Это произошло за счет снижения стоимости потребительской корзины и сокращения расходов по обязательным платежам. Такая тенденция характерна в целом для России и происходит каждый год за счет снижения цен на плодовоовощную продукцию в осенний период. Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2019 года будет рассчитана в апреле 2019 года и будет учитывать цены на продукты питания, сложившиеся в январе - марте», передает пресс-служба Минтруда СО.
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Комментарии
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