Александр Фетисов: "Величина прожиточного минимума рассчитывается по формуле, в которой нет произвольных составляющих"

112

Комментарий заместителя председателя Правительства Самарской областипо поводу снижения прожиточного минимума в Самарской области:«Величина прожиточного минимума рассчитывается по формуле, в которой нет произвольных составляющих. При ее определении специалисты опираются исключительно на официальные данные Самарастата. В 4 квартале 2018 года величина прожиточного минимума на душу населения в Самарской области уменьшилась на 347 рублей, по сравнению с 3 кварталом, и составила 9872 рубля. Это произошло за счет снижения стоимости потребительской корзины и сокращения расходов по обязательным платежам. Такая тенденция характерна в целом для России и происходит каждый год за счет снижения цен на плодовоовощную продукцию в осенний период. Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2019 года будет рассчитана в апреле 2019 года и будет учитывать цены на продукты питания, сложившиеся в январе - марте», передает пресс-служба Минтруда СО.