Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 19 февраля, 20:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/02:
USD 66.25
-0.45
EUR 74.91
-0.34
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Александр Фетисов: "Величина прожиточного минимума рассчитывается по формуле, в которой нет произвольных составляющих"

19 февраля 2019 16:47
112
Комментарий заместителя председателя Правительства Самарской области по поводу снижения прожиточного минимума в СО.
Комментарий заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова по поводу снижения прожиточного минимума в Самарской области:

«Величина прожиточного минимума рассчитывается по формуле, в которой нет произвольных составляющих. При ее определении специалисты опираются исключительно на официальные данные Самарастата. В 4 квартале 2018 года величина прожиточного минимума на душу населения в Самарской области уменьшилась на 347 рублей, по сравнению с 3 кварталом, и составила 9872 рубля. Это произошло за счет снижения стоимости потребительской корзины и сокращения расходов по обязательным платежам. Такая тенденция характерна в целом для России и происходит каждый год за счет снижения цен на плодовоовощную продукцию в осенний период. Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2019 года будет рассчитана в апреле 2019 года и будет учитывать цены на продукты питания, сложившиеся в январе - марте», передает пресс-служба  Минтруда СО.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
19 февраля 2019  20:19
В Самаркой области такая работа уже ведётся поручению главы региона Дмитрия Азарова.
Дмитрий Медведев провел совещание о переходе на новую систему обращения с ТКО
В Самаркой области такая работа уже ведётся поручению главы региона  Дмитрия Азарова . Политика региона
2
19 февраля 2019  18:12
Сенатор от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области, полковник, десантник, ветеран обеих чеченских воин не объяснил причину своей инициативы, отметив, что предлагает сделать
Все ради блага людей и заботы о них: сенаторы решили ограничить работу гипермаркетов в выходные дни, "как на Западе"
Сенатор от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области, полковник, десантник, ветеран обеих чеченских воин не объяснил причину своей... Политика региона
102
19 февраля 2019  16:47
Комментарий заместителя председателя Правительства Самарской области по поводу снижения прожиточного минимума в СО.
Александр Фетисов: "Величина прожиточного минимума рассчитывается по формуле, в которой нет произвольных составляющих"
Комментарий заместителя председателя Правительства Самарской области по поводу снижения прожиточного минимума в СО. Политика региона
111
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1207
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
889
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
883
Весь список


Видео
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
881
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
678
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
621
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
742
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
987
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
1212
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2391
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2105
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2384
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2775
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2952
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
4259
Весь список

Мероприятия
Всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» впервые покажут в Самаре
Полевая кухня, выставка военной техники и салют: в Самаре отметят День защитника Отечества
В Самаре пройдет очередной этап распределения свободных мест в детских садах
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные