Алекандр Хинштейн: "В результате самовольного изменения проекта прежней самарской властью (читай, подлога) площадь«Самара-Арена» стала больше «Лужников», а 42% помещений - оказались сверх требований ФИФА."
23 июля 2018 23:31
202
Алекандр Хинштейн, обсуждая проблему содержания стадиона в Самаре, написал в своем твиттре:
"Прежняя власть об этом не думала, стремительно наращивая внешний долг (рост в 2,3 раза за 5 лет): понимали, что отдавать не им. В результате цена содержания стадиона теперь -0,5 млрд./год: это 5 новых крытых бассейнов." https://twitter.com/tashamoc/status/1021382935843360778
"А чему удивляться, если в результате самовольного изменения проекта прежней самарской властью (читай, подлога) площадь«Самара-Арена» стала больше «Лужников», а 42% помещений - оказались сверх требований ФИФА. Т.е. стадион в рынок собирались превратить изначально. За федеральные деньги. https://twitter.com/nazarov60/status/1021343098423701504
"Зачем-то в фундамент стадиона залили огромную бетонную стяжку ценой в 1 млрд. В основе бетона - цемент. На стройку он шёл как раз от "Мордовцемента" https://twitter.com/vasilijpavlov63/status/1021396043525754880
Сравнение 3 стадионов ЧМ: синяя линия - Казань, красная - Москва (Лужники), голубая - Самара. В результате самовольного изменения проектной документации объект подорожал с 13,2 до 19 млрд. За счёт федер.средств область решила получить себе ещё и торгово-офисный центр. https://twitter.com/Khinshtein/status/1021384704287703042/photo/1
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
23 июля 2018 23:49
Основными направлениями станут поддержка пожилых и семей с детьми. Политика региона
229
23 июля 2018 23:42
Среди них бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов. Политика региона
229
23 июля 2018 23:31
Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн рассказал о том, как строился стадион в Самаре. Политика региона
201
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
173
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
179
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
724
Видео
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
705
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
538
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
589
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
755
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2334
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2772
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1220
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1157
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2876
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1940
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3105
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
415
Мероприятия