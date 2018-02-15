«Аэрофлот» повысил зарплату пилотам дальнемагистральных самолетов до 650 тысяч рублей
15 февраля 2018 23:54
251
«Незначительно ниже доходы командиров воздушных судов других типов. Для тех, кто пилотирует среднемагистральные самолеты (Boeing 737, воздушные суда семейства Airbus A320), среднемесячная заработная плата составляет 635 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Максимальную зарплату получают пилоты, имеющие стаж работы в должности командира воздушного судна не менее трех лет, а также летающие не менее 90 часов в месяц. В сумму заработка включаются все выплаты, в том числе дополнительное ежеквартальное поощрение за стаж и добросовестную работу.
Отмечается, что также в «Аэрофлоте» действует система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве: командиры получают по 650 тыс. руб., а вторые пилоты — 350 тыс. руб. Это распространяется на тех, кто впервые устраивается в компанию, и на бывших пилотов «Аэрофлота», которые решили вернуться на прежнюю работу не менее, чем через три года после увольнения.
В начале июня 2017 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли писала, что российские авиакомпании обеспокоились утечкой кадров в Китай и Корею. По данным издания, за последние 2,5 года в Азию уехали более 300 наиболее подготовленных пилотов с отличным знанием английского, еще более 400 пилотов оформляли документы для отъезда. Средняя зарплата пилота в Китае в четыре раза выше, чем в России, — $17–25 тыс. в месяц. С 2016 года в КНР упрощена выдача пилотам разрешений на работу.
Как сообщал РБК, в 2016 году командир воздушного судна в «Аэрофлоте» получал 470 тыс. руб. в месяц, второй пилот 320–350 тыс. руб. В середине июня 2017 года правление «Аэрофлота» установило единоразовые выплаты при трудоустройстве летного состава.
Между тем, по данным Минтруда в 2017 году, зарплата пилота воздушного судна считается в России одной из самых высоких.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
15 февраля 2018 23:54
По данным Минтруда в 2017 году, зарплата командиров воздушных судов считается в России одной из самых высоких. Политика региона
245
15 февраля 2018 23:51
К самозанятым согласно принятому в июле 2017 года закону относятся граждане, которые оказывают услуги физлицам, но при этом не регистрируются индивидуальными... Политика региона
258
15 февраля 2018 22:49
«Авиакомпания — это не торговая палатка», — отметила глава Совфеда. Она уверена, что ответственность за состояние самолетов и подготовку пилотов несли... Политика региона
253
Выборы 2018
1 февраля 2018 17:10
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
472
25 января 2018 19:09
Захар Смушкин –это пример человека, который показывает, что с помощью ежедневного труда можно достигнуть больших высот в жизни. Выборы 2018
225
9 января 2018 18:57
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
208
Видео
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
236
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
620
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
573
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
613
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1920
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
659
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
480
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3584
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2056
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2487
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2382
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
2001
Мероприятия