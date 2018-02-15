«Аэрофлот» повысил зарплату пилотам дальнемагистральных самолетов до 650 тысяч рублей

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«Незначительно ниже доходы командиров воздушных судов других типов. Для тех, кто пилотирует среднемагистральные самолеты (Boeing 737, воздушные суда семейства Airbus A320), среднемесячная заработная плата составляет 635 тыс. руб.», — говорится в сообщении.Максимальную зарплату получают пилоты, имеющие стаж работы в ​должности командира воздушного судна не менее трех лет, а также летающие не менее 90 часов в месяц. В сумму заработка включаются все выплаты, в том числе дополнительное ежеквартальное поощрение за стаж и добросовестную работу.Отмечается, что также в «Аэрофлоте» действует система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве: командиры получают по 650 тыс. руб., а вторые пилоты — 350 тыс. руб. Это распространяется на тех, кто впервые устраивается в компанию, и на бывших пилотов «Аэрофлота», которые решили вернуться на прежнюю работу не менее, чем через три года после увольнения.В начале июня 2017 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли писала, что российские авиакомпании обеспокоились утечкой кадров в Китай и Корею. По данным издания, за последние 2,5 года в Азию уехали более 300 наиболее подготовленных пилотов с отличным знанием английского, еще более 400 пилотов оформляли документы для отъезда. Средняя зарплата пилота в Китае в четыре раза выше, чем в России, — $17–25 тыс. в месяц. С 2016 года в КНР упрощена выдача пилотам разрешений на работу.Как сообщал РБК, в 2016 году командир воздушного судна в «Аэрофлоте» получал 470 тыс. руб. в месяц, второй пилот 320–350 тыс. руб. В середине июня 2017 года правление «Аэрофлота» установило единоразовые выплаты при трудоустройстве летного состава.Между тем, по данным Минтруда в 2017 году, зарплата пилота воздушного судна считается в России одной из самых высоких.