Администрация Самары предупреждает об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии
7 сентября 2018 18:34
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На 8 сентября запланирована демонстрация по проезжей части проспекта Ленина. Мэрия информирует, что проведение указанного мероприятия незаконно и не согласовано, передает sgpress.ru.
Также сообщается, что изначально администрацией Самары организаторам акции было предложено место в районе улицы Свободы. 4 сентября до обратившихся за согласованием был доведен ответ: «ввиду высокого уровня опасности проведения указанного мероприятия на проезжей части, создания препятствий для пользования городской транспортной инфраструктурой, предлагается изменить место проведения заявленной демонстрации».
Организаторы демонстрации подали в суд исковое заявление об обжаловании такого решения. В пятницу, 7 сентября, Самарский областной суд подтвердил законность вышеуказанного ответа, и "невозможность проведения обозначенного публичного мероприятия".
Таким образом, проведение публичного мероприятия в форме демонстрации на проезжей части проспекта Ленина в Самаре 8 сентября является незаконным и не согласованным.
Администрация Самары обращает внимание организаторов и участников несанкционированного публичного мероприятия, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП).
Также сообщается, что изначально администрацией Самары организаторам акции было предложено место в районе улицы Свободы. 4 сентября до обратившихся за согласованием был доведен ответ: «ввиду высокого уровня опасности проведения указанного мероприятия на проезжей части, создания препятствий для пользования городской транспортной инфраструктурой, предлагается изменить место проведения заявленной демонстрации».
Организаторы демонстрации подали в суд исковое заявление об обжаловании такого решения. В пятницу, 7 сентября, Самарский областной суд подтвердил законность вышеуказанного ответа, и "невозможность проведения обозначенного публичного мероприятия".
Таким образом, проведение публичного мероприятия в форме демонстрации на проезжей части проспекта Ленина в Самаре 8 сентября является незаконным и не согласованным.
Администрация Самары обращает внимание организаторов и участников несанкционированного публичного мероприятия, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП).
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