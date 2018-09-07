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Новости /  Политика /  Политика региона  

Администрация Самары предупреждает об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии

7 сентября 2018 18:34
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На 8 сентября запланирована демонстрация по проезжей части проспекта Ленина. Мэрия информирует, что проведение указанного мероприятия незаконно и не согласовано, передает sgpress.ru.

Также сообщается, что изначально администрацией Самары организаторам акции было предложено место в районе улицы Свободы. 4 сентября до обратившихся за согласованием был доведен ответ: «ввиду высокого уровня опасности проведения указанного мероприятия на проезжей части, создания препятствий для пользования городской транспортной инфраструктурой, предлагается изменить место проведения заявленной демонстрации».

Организаторы демонстрации подали в суд исковое заявление об обжаловании такого решения. В пятницу, 7 сентября, Самарский областной суд подтвердил законность вышеуказанного ответа, и "невозможность проведения обозначенного публичного мероприятия".

Таким образом, проведение публичного мероприятия в форме демонстрации на проезжей части проспекта Ленина в Самаре 8 сентября является незаконным и не согласованным.

Администрация Самары обращает внимание организаторов и участников несанкционированного публичного мероприятия, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП).  
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