За должность главы Самарского района Самары поборются новоиспеченный замглавы и архитектор
20 июня 2018 13:30
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Комиссия выбрала двух кандидатов на должность главы муниципалитета. Ими стали заместитель главы администрации района Роман Радюков, а также Евгений Самарцев, который приходится сыном главному архитектора города Алексею Самарцеву, а по словам одного из депутатов, еще и «главным архитектором района».
Фаворитом считается Роман Радюков, который всего несколько месяцев работает в должности. Ранее он возглавлял районное МБУ «Самарское» и «Первую ресурсную компанию». Как и в ходе конкурсов на сити-менеджеров, он подал заявку последним в последний предусмотренный для этого день. Окончательный выбор — за депутатами, которые не стали откладывать его в долгий ящик и назначили внеочередное заседание, чтобы решить главный кадровый вопрос муниципалитета на 26 июня.
Должность главы Самарского района освободилась в апреле после того, как прежний руководитель Максим Харитонов возглавил городской департамент финансов и экономического развития. До сих пор его обязанности исполняет Сергей Источников, который в конкурсе участия не принимал, пишет «СО» ОНЛАЙН.
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