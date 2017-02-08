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Вячеслав Сонин: "Московские власти требуют, чтобы налоги платили там, где получают доходы. "

8 февраля 2017 19:45
96
Вячеслав Сонин:
Руководитель ГК «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин объяснил корреспонденту Федералпресс, что компанию, занимавшуюся строительством самарского метро, выделили в самостоятельную структуру из-за того, что в регионе нет достаточного объема заказов.

Руководитель ГК «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин объясняет происходящее востребованностью «Волгатрансстрой-метро» в Москве и настоятельными рекомендациями столичных властей. «Из-за того, что у нас большие объемы по строительству московского метро, мы перенесли головную компанию в Москву, где раньше располагался филиал. Поменяли их местами. Московские власти требуют, чтобы налоги платили там, где получают доходы. Остальные компании переносить мы не планируем», - сказал он. 
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Комментарии



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8 февраля 2017  20:05
Фирма «Волгатрасстрой-метро» теперь зарегистрирована в столице России, а ее самарским правопреемником стало АО «ВТС Метро», среди собственников которого компаний «Волгатрансстроя» не наблюдается.
Самарский бизнес Сонина перестроился под Москву
Фирма «Волгатрасстрой-метро» теперь зарегистрирована в столице России, а ее самарским правопреемником стало АО «ВТС Метро», среди собственников... Политика региона
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8 февраля 2017  20:02
Экс-депутат самарской губернской думы, бывший заместитель председателя комитета по строительству Алексей Чигенев полагает, что переориентация самарских строителей на другие регионы – тревожный тренд, который нужно компенсировать решениями областных властей.
Алексей Чигенев: "Если региональные власти об этом не задумаются, тенденция к уходу самарских строителей в другие регионы усилится"
Экс-депутат самарской губернской думы, бывший заместитель председателя комитета по строительству Алексей Чигенев  полагает, что переориентация самарских... Политика региона
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8 февраля 2017  19:45
Вячеслав Сонин:
Вячеслав Сонин: "Московские власти требуют, чтобы налоги платили там, где получают доходы. "
Руководитель ГК «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин объяснил, что компанию, занимавшуюся строительством самарского метро, выделили в самостоятельную... Политика региона
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