Владимир Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для россиян

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Согласно закону, будут списаны задолженности физических лиц по налогам на недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также долги по пеням на 1 января 2015 года. Также по закону признаются безнадежными долги индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2015 года по налогам, кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС. Кроме того, индивидуальным предпринимателям простят долги по страховым взносам и по пеням по состоянию на 1 января 2017 года.Закон был принят Госдумой и одобрен в Совете Федерации.Президент Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря предложил простить долги физлиц по имущественным налогам, долги индивидуальных предпринимателей и долги по НДФЛ. По словам российского лидера, всего россиянам «простят» около 60 млрд руб.Депутаты Госдумы 20 декабря в ходе второго чтения проголосовали за внесение поправок в Налоговый кодекс, согласно которым можно будет провести массовое списание безнадежных долгов россиян по налогам. Также от «налога на шесть соток» освободят пенсионеров, инвалидов и ветеранов, которые владеют земельными участками.Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил 25 декабря, что в рамках «налоговой амнистии» россиянам простят долги на сумму более 150 млрд руб. По его словам, только треть из этой суммы — долги, которые нельзя взыскать. Эту информацию РБК подтвердил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.«Многие забывают, что в налоговой системе есть принцип — «налоги должны быть справедливыми», мы заложили это в 1998 году. Президент предложил [простить долги] не потому, что нельзя взыскать, а потому что это несправедливо», — считает Макаров.