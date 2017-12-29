Владимир Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для россиян
29 декабря 2017 23:44
432
Согласно закону, будут списаны задолженности физических лиц по налогам на недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также долги по пеням на 1 января 2015 года. Также по закону признаются безнадежными долги индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2015 года по налогам, кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС. Кроме того, индивидуальным предпринимателям простят долги по страховым взносам и по пеням по состоянию на 1 января 2017 года.
Закон был принят Госдумой и одобрен в Совете Федерации.
Президент Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря предложил простить долги физлиц по имущественным налогам, долги индивидуальных предпринимателей и долги по НДФЛ. По словам российского лидера, всего россиянам «простят» около 60 млрд руб.
Депутаты Госдумы 20 декабря в ходе второго чтения проголосовали за внесение поправок в Налоговый кодекс, согласно которым можно будет провести массовое списание безнадежных долгов россиян по налогам. Также от «налога на шесть соток» освободят пенсионеров, инвалидов и ветеранов, которые владеют земельными участками.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил 25 декабря, что в рамках «налоговой амнистии» россиянам простят долги на сумму более 150 млрд руб. По его словам, только треть из этой суммы — долги, которые нельзя взыскать. Эту информацию РБК подтвердил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
«Многие забывают, что в налоговой системе есть принцип — «налоги должны быть справедливыми», мы заложили это в 1998 году. Президент предложил [простить долги] не потому, что нельзя взыскать, а потому что это несправедливо», — считает Макаров.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
29 декабря 2017 23:44
По оценкам депутатов Госдумы, списать могут до 150 млрд рублей. Политика региона
430
29 декабря 2017 20:17
Владельцев электронных ресурсов «обяжут заключать с пользователями письменные соглашения» (их, по закону, можно будет подписывать в том числе... Политика региона
221
29 декабря 2017 19:10
Их число увеличилось до 23. Политика региона
195
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2036
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1419
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1359
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5960
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2192
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9131
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2786
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10883
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3177
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2845
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1761
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2146
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2046
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1712
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3341
Мероприятия