Владимир Классен ушел в отставку с поста мэра Жигулевска
26 октября 2018 12:25
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В администрации Жигулевска произошли кадровые изменения на самом высоком уровне. С поста мэра ушел Владимир Классен.
Об этом стало известно во время заседания городской думы Жигулевска.
— По мотивам личного характера я принял решение покинуть пост главы города, — написал Владимир Классен в своем твиттере.
Владимир Классен работал в должности мэра с 2013 года. До этого он трудился в Министерстве образования и науки Самарской области.
Исполнять обязанности главы Жигулевска с 26 октября будет первый заместитель главы Олег Миллионов, пишет 63.ру.
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