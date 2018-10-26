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Владимир Классен ушел в отставку с поста мэра Жигулевска

26 октября 2018 12:25
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Владимир Классен ушел в отставку с поста мэра Жигулевска Он сообщил, что принял это решение по личным мотивам.
Он сообщил, что принял это решение по личным мотивам.

В администрации Жигулевска произошли кадровые изменения на самом высоком уровне. С поста мэра ушел Владимир Классен.
Об этом стало известно во время заседания городской думы Жигулевска.

— По мотивам личного характера я принял решение покинуть пост главы города, — написал Владимир Классен в своем твиттере.

Владимир Классен работал в должности мэра с 2013 года. До этого он трудился в Министерстве образования и науки Самарской области.

Исполнять обязанности главы Жигулевска с 26 октября будет первый заместитель главы Олег Миллионов, пишет 63.ру.
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Комментарии



Политика региона
26 октября 2018  12:25
Владимир Классен ушел в отставку с поста мэра Жигулевска Он сообщил, что принял это решение по личным мотивам.
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