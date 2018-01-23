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Новости /  Политика /  Политика региона  

В структуре городской и районных администраций Самары проведут ревизию

23 января 2018 09:44
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В структуре городской и районных администраций Самары проведут ревизию. Новых управленцев могут найти в том числе в молодежной среде.
Новых управленцев могут найти в том числе в молодежной среде.

Новый мэр Самары Елена Лапушкина не торопится производить масштабные кадровые перестановки. Прежде в структуре городской и районных администраций проведут ревизию. Новых управленцев глава города рассчитывает найти в том числе в молодежной среде. Активные студенты, например, могут принять участие в проекте «Самарская траектория роста», пишет 63.ру.

— Администрация создает площадку развития под названием «Академия муниципальной карьеры», где будет происходить взаимодействие участников проекта, их обучение, отшлифовка идейных предложений и проектная работа. В результате планируется создать «Молодежную лигу управленцев». Также запланирована работа с действующим кадровым резервом и развитие системы оперативного кадрового резерва на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, — рассказала руководитель департамента по управлению персоналом и кадровой политике Наталья Баландина.

На последний и делает ставку глава города. Сейчас администрация набирает новичков в эту команду. Среди требований — наличие высшего образования и ответственность.

— Я уверена, что этот проект позволит нам замещать вакантные должности достойными профессионалами, которые в дальнейшем будут управлять городом, — считает глава города.

Елена Лапушкина заняла пост главы Самары в декабре 2017 года. Пока на ее счету лишь одно назначение. Чиновница вернула на пост первого заместителя главы города Владимира Василенко.
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Комментарии



Политика региона
23 января 2018  09:44
В структуре городской и районных администраций Самары проведут ревизию. Новых управленцев могут найти в том числе в молодежной среде.
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