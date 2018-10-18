В правительстве Самарской области два новых назначения
18 октября 2018 11:10
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18 октября Постановлениями главы Самарской области Дмитрия Азарова на должность министра промышленности и торговли Самарской области назначен Михаил Жданов.
Пост первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Самарской области – руководителя департамента гос.управления Администрации Губернатора области занял Владимир Терентьев, сообщает Департамент информационной политики региона.
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