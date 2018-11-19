В мэрии Самары произошли кадровые перестановки
19 ноября 2018 10:58
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Департамент городского хозяйства и экологии покинул Андрей Семенов. Его место занял Олег Ивахин. Об этом сообщили глава Кировского района Игорь Рудаков и член регионального штаба ОНФ Катерина Гудзима.
— Олег Ивахин приступает к своим обязанностям в понедельник, 19 ноября, — пояснила Екатерина Гудзима.
Олег Ивахин родился 2 октября 1972 года в Таджикистане. В разные годы он возглавлял муниципальные предприятия «Самарагорсвет», «Благоустройство», «Самарская набережная» и «Городской земельный центр».
Кадровые перестановки в администрации начались после отставки Олега Фурсова с поста мэра. В ноябре прошлого года администрацию города покинули сразу четыре чиновника: Владимир Сластенин, первый заместитель главы города; Станислав Тимреч, руководитель правового департамента; Вячеслав Коновалов, руководитель департамента городского хозяйства и экологии; Александр Филатов, руководитель управления делами мэрии Самары.
В начале октября о своем желании уйти сообщили руководители департамента образования Лилия Галузина и глава депспорта Виктор Анисатов, пишет 63.ру.
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