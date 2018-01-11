В кадровом резерве президента РФ оставили только двух представителей Самарской области
11 января 2018 09:59
245
Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. В нем осталось только два представителя Самарской области, пишет 63.ру.
Это Дмитрий Овчинников, который не так давно покинул пост главы администрации губернатора и перешел на пост проректора Самарского университета. Также место в кадровом резерве сохранил Михаил Дегтярев, который является депутатом Госдумы от ЛДПР.
— Всего в состав резерва вошли 143 человека. Это представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций, — сообщили в администрации президента РФ.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
11 января 2018 09:59
Всего в состав резерва вошли 143 человека. Политика региона
243
11 января 2018 01:22
К 1 мая 2018 года. Политика региона
397
10 января 2018 23:58
В случае, если издание, признанное иноагентом, не будет регистрироваться или маркировать материалы, Роскомнадзор может принять решение о его блокировке, сказано... Политика региона
339
Выборы 2018
9 января 2018 18:57
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
60
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2068
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1438
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6112
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2311
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9239
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2852
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
11052
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3243
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3023
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1817
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2218
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2112
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1762
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3394
Мероприятия