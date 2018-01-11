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Новости /  Политика /  Политика региона  

В кадровом резерве президента РФ оставили только двух представителей Самарской области

11 января 2018 09:59
245
В кадровом резерве президента РФ оставили только двух представителей Самарской области Всего в состав резерва вошли 143 человека.
Всего в состав резерва вошли 143 человека.

Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. В нем осталось только два представителя Самарской области, пишет 63.ру.

Это Дмитрий Овчинников, который не так давно покинул пост главы администрации губернатора и перешел на пост проректора Самарского университета. Также место в кадровом резерве сохранил Михаил Дегтярев, который является депутатом Госдумы от ЛДПР.

— Всего в состав резерва вошли 143 человека. Это представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций, — сообщили в администрации президента РФ.
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Комментарии



Политика региона
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В кадровом резерве президента РФ оставили только двух представителей Самарской области Всего в состав резерва вошли 143 человека.
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