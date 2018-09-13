В Самарской области меняется подход к реализации молодежной политики
13 сентября 2018 10:12
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Молодежную политику в Самарской области ждут значительные перемены. Департамент по делам молодежи Самарской области реорганизуется. Стартовал конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы. В конкурсе могут принять участие граждане России старше 18 лет. Прием документов продлится до 26 сентября.
В начале 2018 года Глава региона Дмитрий Азаров акцентировал внимание на необходимости изменения подхода в реализации государственной молодежной политики в регионе. Экспертами во главе с врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергеем Бурцевым были проанализированы наиболее эффективные примеры других регионов, опыт предыдущих лет работы департамента и сформирован стратегический план развития молодежной политики в Самарской области. Он был поддержан Дмитрием Азаровым. Один из основных тезисов - молодежной политикой в регионе должны заниматься молодые компетентные специалисты, т.к. они знают потребности молодежи, понимают современные молодежные тенденции и тренды, говорят на «одном языке» с целевой аудиторией.
Большие изменения произойдут и в самом департаменте. Для обеспечения эффективной работы ведомства был объявлен конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы. Открыто 9 вакансий по направлениям: развитие волонтёрства, патриотическое воспитание, профилактическая работа, информационное освещение молодежной политики, занятость молодежи, взаимодействие с общественными организациями, работа с молодыми семьями, работа с образовательными организациями и муниципальными образованиями, проведение форумов и мероприятий для молодежи.
Подобные изменения вызваны необходимостью наиболее эффективного решения государственных задач в сфере государственной молодежной политики. Решение по трансформации департамента было поддержано руководителем федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым.
Департамент по делам молодежи Самарской области приглашает к участию в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы всех заинтересованных лиц, желающих проявить себя на государственной службе и изменить жизнь молодежи региона.
Информация о конкурсе размещена на сайте Правительства Самарской области.
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