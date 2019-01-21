В Самаре пройдет митинг против роста цен и передачи Курильских островов Японии
21 января 2019 10:32
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В Самаре пройдет митинг против роста цен и передачи Курильских островов Японии
Об этом объявила Наталья Баранова, лидер движения "Гражданская инициатива"- организатора большинства митингов за отставку Меркушкина и против повышения пенсионного возраста. Митинг уже согласован администрацией Самары и пройдет в ближайшую субботу в 12 часов в сквере "Родина", городском гайд-парке. Организаторы призвали все оппозиционные политические партии и движения поддержать акцию протеста.
Цели митинга организаторы определяют так:
митинг протеста против ухудшения условий жизни граждан России – жителей г. Самары и Самарской области:
- против массовых увольнений в связи сокращением штатов работников на предприятиях;
- против повышения НДС, иных налогов, цен на продукты первой необходимости;
- против повышения тарифов ЖКХ;
- против введения нового мусорного побора с граждан;
- против пенсионного геноцида,
- против экологических преступлений власти - застройки зеленых зон, парков, скверов и т.п. в городской черте, ,
- против плана продажи Курильских островов В. Путиным Японии под видом "заключения мирного договора"
и по другим антинародным решениям буржуазной власти РФ, Самарской области и г. Самары, сообщает депутат Губдумы Михаил Матвеев в своем блоге.
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Митинг уже согласован администрацией Самары. Политика региона
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