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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре пройдет митинг против принятия Госдумой пенсионной реформы

20 октября 2018 10:36
299
В Самаре снова пройдет митинг против принятия Госдумой пенсионной реформы Он состоится в сквере Родина.
Он состоится в сквере Родина.

Сегодня, 20 октября в 11:00 в Самаре в сквере «Родина» начнется митинг
Митинг согласован, организатор КПРФ. Повестка- протест против принятия Госдумой пенсионной реформы, сообщает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев в своем блоге.

Фото pixabay.com

 


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