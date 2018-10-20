В Самаре пройдет митинг против принятия Госдумой пенсионной реформы
20 октября 2018 10:36
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Сегодня, 20 октября в 11:00 в Самаре в сквере «Родина» начнется митинг
Митинг согласован, организатор КПРФ. Повестка- протест против принятия Госдумой пенсионной реформы, сообщает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев в своем блоге.
Фото pixabay.com
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