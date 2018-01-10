В Самаре начала работу горячая линия «Выборы – 2018»

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18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации – важнейшее событие в общественно-политической жизни нашей страны.В целях реализации закрепленных статьей 32 Конституции Российской Федерации прав граждан избирать и быть избранным в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области начала свою работу горячая линия «Выборы – 2018».О проблемах, связанных с реализации избирательных прав граждан, а также о нарушениях законодательства граждане могут сообщить по телефону ‎8 (846) 337-29-03 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00).