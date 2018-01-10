Я нашел ошибку
Главные новости: 
МЧС Самарской области: Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!
МЧС Самарской области: Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!
В случае, если издание, признанное иноагентом, не будет регистрироваться или маркировать материалы, Роскомнадзор может принять решение о его блокировке, сказано в законопроекте.
В Госдуме поправки о «блогерах-иноагентах» уже получили поддержку комитета по информполитике
Крупнейший российский автоконцерн АвтоВАЗ продал в 2017 году 311,6 тыс. автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее.
Доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла 20,5% — лучший результат за последние шесть лет
Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 23–24 октября 2017 года, в нем принимали участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет.
Каждый пятый россиянин готов отказаться от печатных СМИ в пользу электронных газет и журналов, показал опрос ВЦИОМ
Свое решение в Минтруде объяснили отсутствием их законодательного регулирования.
Чиновникам разрешили не указывать криптовалюты в справке о доходах
По мнению ‪Дмитрия Азарова, минтранс недостаточно оперативно реагирует на обращения в соцсетях.
Дмитрий Азаров поручил Ивану Пивкину организовать встречу с общественностью по вопросам организации дорожного движения
Единая информационная система жилищного строительства обеспечит полную прозрачность долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы.
В России заработала единая информационная система жилищного строительства
Никаких возрастных ограничений для работы в
Глава компании "Директ Бизнес Солюшн" рассказала, как получить у них работу
сегодня  Четверг, 11 января, 00:59
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/01:
USD 56.87
-0.18
EUR 67.88
-0.33
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре начала работу горячая линия «Выборы – 2018»

10 января 2018 12:55
239
В Самаре начала работу горячая линия «Выборы – 2018»
По ней можно сообщить о связанных с реализации избирательных прав граждан, а также о нарушениях законодательства.

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации – важнейшее событие в общественно-политической жизни нашей страны.
В целях реализации закрепленных статьей 32 Конституции Российской Федерации прав граждан избирать и быть избранным в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области начала свою работу горячая линия «Выборы – 2018».
О проблемах, связанных с реализации избирательных прав граждан, а также о нарушениях законодательства граждане могут сообщить по телефону ‎8 (846) 337-29-03 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00).


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
10 января 2018  23:58
В случае, если издание, признанное иноагентом, не будет регистрироваться или маркировать материалы, Роскомнадзор может принять решение о его блокировке, сказано в законопроекте.
В Госдуме поправки о «блогерах-иноагентах» уже получили поддержку комитета по информполитике
В случае, если издание, признанное иноагентом, не будет регистрироваться или маркировать материалы, Роскомнадзор может принять решение о его блокировке, сказано... Политика региона
77
10 января 2018  23:47
Свое решение в Минтруде объяснили отсутствием их законодательного регулирования.
Чиновникам разрешили не указывать криптовалюты в справке о доходах
Свое решение в Минтруде объяснили отсутствием их законодательного регулирования.  Политика региона
154
10 января 2018  23:36
По мнению ‪Дмитрия Азарова, минтранс недостаточно оперативно реагирует на обращения в соцсетях.
Дмитрий Азаров поручил Ивану Пивкину организовать встречу с общественностью по вопросам организации дорожного движения
По мнению ‪Дмитрия Азарова, минтранс недостаточно оперативно реагирует на обращения в соцсетях.    Политика региона
154
Весь список
Выборы 2018
9 января 2018  18:57
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
56
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2064
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1437
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6082
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2302
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9232
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2846
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
11021
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3235
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3013
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1814
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2214
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2108
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1759
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3391
Весь список

Мероприятия
27 января - лыжный марафон «Сокольи горы»
В Загородном парке в Самаре пройдут славянские народные гулянья
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда