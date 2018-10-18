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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Новокуйбышевске стартует конкурс по избранию главы города

18 октября 2018 09:58
117
В Новокуйбышевске стартует конкурс по избранию главы города Кресло главы города освободилось 1 октября.
Кресло главы города освободилось 1 октября.

В четверг, 18 октября, дума Новокуйбышевска на своем очередном заседании должна объявить конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Повестка заседания размещена на сайте городского парламента.

Кресло главы города освободилось 1 октября после перехода Сергея Маркова на пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области. Временно исполняющим обязанности мэра до завершения конкурсных процедур был назначен заместитель главы города по городскому хозяйству Виталий Румянцев. Он считается и одним из наиболее вероятных претендентов на пост мэра Новокуйбышевска.

Другим кандидатов еще недавно назывался руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Андрей Абриталин, но на прошлой неделе он стал фигурантом уголовного дела по подозрению в мошенничестве и арестован до 8 декабря, пишет СО ОНЛАЙН.

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