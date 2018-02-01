В МФЦ Самарской области начался прием заявлений о включении в списки избирателей
1 февраля 2018 11:19
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Во всех МФЦ Самарской области начался прием заявлений от граждан, планирующих проголосовать на выборах Президента Российской Федерации не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения в день голосования. Первое такое заявление было подано в 8 утра в м.р. Шигонский. Всего в регионе в первый же день оказания данной услуги было зарегистрировано более 150 заявлений. В основном, это люди, прописанные в муниципальных районах, но желающие проголосовать в крупных городах губернии, там, где работают, а также те, у кого запланирована командировка или отпуск. Проголосовать можно будет и за рубежом, так, житель г.о. Жигулевск подал заявление о намерении исполнить свой гражданский долг в Голландии.
Прием соответствующих заявлений будет осуществляется во всех многофункциональных центрах региона до 12 марта 2018 года. Процедура занимает порядка 5 минут, к тому же, специалисты МФЦ при необходимости могут подсказать заявителям, по какому адресу они могут проголосовать на новом месте. Для получения данной услуги при себе необходимо иметь при себе только паспорт.
Также заявитель может подать заявление в помещении МФЦ в электронном виде с использованием федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Узнать номер избирательного участка и адрес помещения для голосования, в котором избиратель желает проголосовать на выборах Президента Российской Федерации можно:
– позвонив по телефону информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-707-2018;
– в поисковом ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Найди свой избирательный участок» официального сайта ЦИК России;
Получить необходимую информацию обо всех услугах, предоставляемых на базе центров «Мои Документы», и графиках работы можно узнать в Перечне МФЦ Самарской области.
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В первый же день оказания данной услуги было зарегистрировано более 150 заявлений. Политика региона
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