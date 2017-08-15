В 2017 году в Самарской области 159 человек погибли от отравления нелегальным алкоголем
15 августа 2017 20:14
120
Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие министры областного Правительства, руководство правоохранительных и контрольных органов, главы муниципальных образований, предприниматели, актив общественных организаций губернии, представители общественных советов. Всего в обсуждении этого актуального вопроса не только для Самарской области, но и страны в целом, приняли участие около 7 тыс. человек из Самары, Тольятти и других городов и районов области.
В своем вступительном слове Губернатор подчеркнул, что от успеха работы в этой сфере зависит не только наполняемость областного бюджета, но и, прежде всего, здоровье людей: «По статистике, количество вызовов скорой помощи после праздников в Самарской области в десятки раз выше, чем в соседних регионах ПФО. В первом полугодии 2017 года зарегистрировано 1200 случаев отравления в результате токсического действия различных спиртов. Из них с летальным исходом — 159 человек»
Глава региона добавил, что число погибших в результате ДТП и насильственных действий в области меньше, чем число отравившихся контрафактным алкоголем.
Подспорьем в борьбе с контрафактным алкоголем должна стать деятельность общественных советов микрорайонов.
Сегодня, когда собираемость акциза зависит не от завода-изготовителя, а от продаж алкоголя в торговых точках, бюджет Самарской области получает, исходя из расчетов на душу населения, в 30 раз меньше, чем Татарстан, в 40 раз меньше, чем Мордовия. Ежегодно область недополучает порядка 4 млрд рублей.
Губернатор отметил, что достигнуты договоренности с Росалкогольрегулированием о получении в еженедельном режиме информации о продаже в торговых точках области алкоголя.
Вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Кобенко рассказал о мероприятиях по снижению реализации нелегальной алкогольной продукции на территории региона. «По данным Росалкогольрегулирования, на территории Самарской области наблюдается тенденция сокращения объема продаж легальной крепкой алкогольной продукции и доли Самарской области в общем объеме розничных продаж среди субъектов Российской Федерации», - сообщил министр.
Он добавил, что анализ ситуации на рынке алкогольной продукции показывает, что оборот неучтенной алкогольной продукции оказывает влияние на снижение поступления акцизов в областной бюджет, и при условии сохранения данной тенденции в Самарской области до конца 2017 года областной бюджет недополучит более 780 млн рублей.
В ходе совещания Кобенко обратил внимание руководства ГУ МВД по Самарской области на необходимость активизировать работу по выявлению незаконных цехов по производству алкогольной продукции, а органам МСУ совместно с правоохранительными органами усилить работу по привлечению к ответственности предпринимателей, не соблюдающих требования алкогольного законодательства, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
15 августа 2017 20:59
Озеро Сладкое расположено в пяти километрах от ближайшего населенного пункта на территории России (деревня Покровка) и никакого экономического значения оно не... Политика региона
120
15 августа 2017 20:14
Число погибших в результате ДТП и насильственных действий в области меньше, чем число отравившихся контрафактным алкоголем. Политика региона
118
15 августа 2017 19:59
Телеканал расторг договор с компанией — производителем «Пока все дома» после скандала с финансированием съемок видеороликов о детях-сиротах. Политика региона
119
Выборы 2018
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
974
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
704
10 мая 2017 18:37
«Как победить на выборах» - вопрос, которым ежегодно задаются тысячи специалистов, пытающиеся завоевать заветную должность и, работающие над рекламной... Выборы 2018
284
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
305
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7103
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1352
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5374
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1769
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2801
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
473
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2210
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2000
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1614
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1783
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5593
Мероприятия