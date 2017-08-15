В 2017 году в Самарской области 159 человек погибли от отравления нелегальным алкоголем

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие министры областного Правительства, руководство правоохранительных и контрольных органов, главы муниципальных образований, предприниматели, актив общественных организаций губернии, представители общественных советов. Всего в обсуждении этого актуального вопроса не только для Самарской области, но и страны в целом, приняли участие около 7 тыс. человек из Самары, Тольятти и других городов и районов области.В своем вступительном слове Губернатор подчеркнул, что от успеха работы в этой сфере зависит не только наполняемость областного бюджета, но и, прежде всего, здоровье людей: «По статистике, количество вызовов скорой помощи после праздников в Самарской области в десятки раз выше, чем в соседних регионах ПФО. В первом полугодии 2017 года зарегистрировано 1200 случаев отравления в результате токсического действия различных спиртов. Из них с летальным исходом — 159 человек»Глава региона добавил, что число погибших в результате ДТП и насильственных действий в области меньше, чем число отравившихся контрафактным алкоголем.Подспорьем в борьбе с контрафактным алкоголем должна стать деятельность общественных советов микрорайонов.Сегодня, когда собираемость акциза зависит не от завода-изготовителя, а от продаж алкоголя в торговых точках, бюджет Самарской области получает, исходя из расчетов на душу населения, в 30 раз меньше, чем Татарстан, в 40 раз меньше, чем Мордовия. Ежегодно область недополучает порядка 4 млрд рублей.Губернатор отметил, что достигнуты договоренности с Росалкогольрегулированием о получении в еженедельном режиме информации о продаже в торговых точках области алкоголя.Вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Кобенко рассказал о мероприятиях по снижению реализации нелегальной алкогольной продукции на территории региона. «По данным Росалкогольрегулирования, на территории Самарской области наблюдается тенденция сокращения объема продаж легальной крепкой алкогольной продукции и доли Самарской области в общем объеме розничных продаж среди субъектов Российской Федерации», - сообщил министр.Он добавил, что анализ ситуации на рынке алкогольной продукции показывает, что оборот неучтенной алкогольной продукции оказывает влияние на снижение поступления акцизов в областной бюджет, и при условии сохранения данной тенденции в Самарской области до конца 2017 года областной бюджет недополучит более 780 млн рублей.В ходе совещания Кобенко обратил внимание руководства ГУ МВД по Самарской области на необходимость активизировать работу по выявлению незаконных цехов по производству алкогольной продукции, а органам МСУ совместно с правоохранительными органами усилить работу по привлечению к ответственности предпринимателей, не соблюдающих требования алкогольного законодательства, сообщает пресс-служба облправительства.