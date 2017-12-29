Суд пришел к выводу, что экс-главу Самары Олега Фурсова уволили с правильной формулировкой
29 декабря 2017 13:15
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Ленинский районный суд на заседании 27 декабря отклонил иск областной прокуратуры в адрес думы Самары, требовавшей уволить экс-мэра Самары Олега Фурсова с иной формулировкой.
Как пишет "СитиТрафик", прокуратурой Самары по итогам проверки соблюдения главой города Олегом Фурсовым требований законодательства о противодействии коррупции нашла нарушения запретов и обязанностей. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города было внесено представление в думу Самары с требованием о рассмотрении вопроса об удалении главы муниципального образования в отставку.
На одном из заседаний представители прокуратуры пояснили, что их цель - вовсе не восстановить Фурсова в должности, а в том, чтобы изменить формулировку, с которой тот был уволен с поста главы Самары.
Представитель Олега Фурсова заявил, что прокуратура не имеет права диктовать, как действовать представительному органу - думе Самары, поддержав в этом своих коллег из гордумы.
Их позицию поддержал суд, отклонив исковые требования прокуратуры.
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