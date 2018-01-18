Состоится рабочая поездка Михаила Бабича в Самарскую область
18 января 2018 09:04
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18 и 19 января 2018 года состоится рабочая поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в Самарскую область.
В рамках первого рабочего дня в регионе запланировано посещение Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского, а также технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в г.о. Тольятти.
Во второй день, 19 января, в Самаре полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич совместно с Министром транспорта РФ Максимом Соколовым проведет совещание по вопросу обеспечения транспортной безопасности в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Приволжского федерального округа.
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