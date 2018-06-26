«Роскосмосу» предстоит восстановить полноценную работу своей финансовой системы

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Глава правительства отметил, что корпорации необходимо побыстрее завершить переходный период, связанный со сменой руководства.«Что касается состояния дел в отдельных звеньях, на отдельных предприятиях, входящих в корпорацию «Роскосмос», так или иначе связанных с космической темой, в нашей стране — это важная и достаточно сложная тема, потому что там ситуация разная», — заявил Медведев.Премьер подчеркнул, что «дело даже не в том, чтобы в нынешней ситуации [нужно] беречь каждую копейку, <...> но в том, чтобы восстановить полноценное функционирование финансовых элементов этой системы», так как ранее здесь «были проблемы».Глава кабинета министров в разговоре с Рогозиным заверил его, что правительство готово при необходимости оказать «определенную поддержку» «Роскосмосу».В свою очередь, Дмитрий Рогозин рассказал, что продолжается оценка экономического состояния ведущих предприятий космической отрасли, что, по словам главы госкорпорации, уже принесло результаты. На эту работу «еще какое-то время уйдет, определенно месяц», пояснил руководитель «Роскосмоса», назвав корпорацию «в целом абсолютно жизнеспособной».«Сейчас главное, что мы прошли первый этап формирования госкорпорации», — отметил Рогозин, пояснив, что на этом этапе ФГУПы отрасли были преобразованы в акционерные общества как дочерние предприятия «Роскосмоса». По мнению руководителя корпорации, сейчас «Роскосмосу» нужно осознать, что он отвечает за успех этих компаний.Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин встал во главе «Роскосмоса» в мае, приняв соответствующее предложение от президента. Приоритетами космической отрасли Рогозин тогда назвал снижение аварийности и восстановление кадрового потенциала.В новой должности Рогозин также пообещал, что изменения в руководстве госкорпорации будут носить «точечный характер». За несколько дней до этого заявления генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева покинула свой пост по собственному желанию, и.о. руководителя ЦЭНКИ стал Олег Майданович.В конце июня СМИ узнали о планируемых существенных сокращениях персонала в Государственном космическом научно-произ​водственном центре (ГКНПЦ) имени Хруничева. Источники РБК также сообщали, что гендиректор центра Алексей Варочко в ближайшее время может покинуть свой пост. Среди кандидатур на его замену собеседники РБК называли Александра Иванова (сейчас — первый замгендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов).