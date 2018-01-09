Путин законодательно сменил термин «жилье экономического класса» на «стандартное жилье»
9 января 2018 21:18
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В соответствии с поправками словосочетание «жилье экономического класса» в Градостроительном и Земельном кодексах и таких законах, как «О государственной регистрации недвижимости», «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и т. д., будут заменены словами «стандартное жилье».
Еще в 2016 году первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов говорил о необходимости отказа от термина «жилье экономического класса», назвав его унизительным.
«Как-то странным образом от доступного жилья мы перешли к жилью экономкласса. Это дело надо бросить, потому что по-русски это звучит унизительно иногда. И люди задают вопрос: что это за экономкласса жилье?» — сказал Шувалов, отметив, что речь идет о «стандартном жилье для рядовой обычной семьи».
Ранее Шувалов говорил о востребованности квартир площадью около 20 кв. м: «Нам показали сегодня квартиры 20 кв. м. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья».
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