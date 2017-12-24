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Прокуратура Самары в суде потребовала уволить Олега Фурсова с "правильной формулировкой"

24 декабря 2017 10:42
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Прокуратура Самары в суде потребовала уволить Олега Фурсова с
Надзорный орган считает, что экс-глава Самары нарушил закон о противодействии коррупции.

В Ленинском районном суде 22 декабря состоялись слушания по делу об увольнении главы Самары Олега Фурсова со своего поста. Напомним, бывшего градоначальника пришлось увольнять с поста дважды из-за нарушений, допущенных при его увольнении в первый раз.

Как стало известно в ходе заседания, прокуратурой Самары по итогам проверки соблюдения главой города Олегом Фурсовым требований законодательства о противодействии коррупции были установлены нарушения запретов и обязанностей. Речь идет о запретах на занятие предпринимательской деятельностью, на участие в управлении хозяйствующим субъектом, пишет Сити-Траффик.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города было внесено представление в думу Самары с требованием о рассмотрении вопроса об удалении главы муниципального образования в отставку.

Представление прокуратуры поступило в думу 24 октября. На следующий день, 25 октября, и.о. прокурора Самары направил письмо в адрес председателя думы Самары, в котором разъяснялась необходимость безотлагательного рассмотрения письма прокурора на ближайшем заседании, которое, по имеющейся на тот момент у прокуратуры информации, было запланировано на 31 октября.

Депутаты письмо рассмотрели и представление прокурора к сведению приняли, однако прекратили полномочия Олега Фурсова "в связи с отставкой по собственному желанию".

Между тем прокуроры сочли это решение городской думы формальным, а требование надзорного органа - не рассмотренным по существу. Кроме того, отметили в прокуратуре, конкретные меры по изложенным в представлении сведениям не принимались.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать незаконным бездействие думы Самары, выразившееся в нерассмотрении по существу представления прокурора от 24 октября 2017 года и неисполнении изложенных в нем требований.

Прокуратура также просит признать незаконным решение, где в качестве оснований для досрочного прекращения полномочий Олега Фурсова применено основание отставки по собственному желанию.

Прокуратура считает, что в качестве оснований для удаления в отставку главы Самары Олега Фурсова должна использоваться формулировка о нарушении федерального законодательства о противодействии коррупции.

Представители думы Самары заявили на суде, что требования прокуратуры являются необоснованными, указав на то, что, согласно действующему законодательству, прокуратура не имеет права вмешиваться в деятельность представительного органа, коим и является городская дума.

В городской думе также отметили, что председатель думы Самары не мог выступить с инициативой рассмотрения вопроса об удалении главы Самары именно с такой формулировкой, поскольку также является депутатом, и это выглядело бы как давление на других депутатов. С такой инициативой мог выступить только кто-то из городских депутатов, если за это проголосует одна треть от общего их числа, однако ни от одного из них такая инициатива не поступила.

В гордуме также заметили, что поступившая от прокурора информация была предоставлена для рассмотрения всем городским депутатам. На замечание суда о том, зачем дума Самары принимала информацию прокуратуры к сведению, если считает себя некомпетентным органом для рассмотрения подобных вопросов, там ответить затруднились.

В гордуме также добавили, что 26 октября к ним поступило заявления от самого Фурсова о сложении с себя полномочий главы города, оно и было рассмотрено на ближайшем заседании.
При этом там отметили, что уход Фурсова по собственному желанию фактически и является исполнением требований прокуратуры.

Представитель Олега Фурсова заявил, что тот не подписывал устав той организации, членство в которой ему вменяют. О самом членстве в Попечительском совете Олег Фурсов узнал еще в 2015 году, когда вступил в должность мэра, - и сразу же подал заявление о выходе из этого попечительского совета. Однако его заявление, по заверению представителя, не было рассмотрено, и в 2017 году, когда началась проверка прокуратуры, он повторно подал заявление о выходе, и его удовлетворили.

Сам Олег Фурсов сейчас на суде присутствовать не мог, поскольку находится на больничном.
Представитель Фурсова также добавил, что организация, в которой состоял Фурсов, является общественной, а не коммерческой. Он также добавил, что заявление его доверителя об отставке никак не связано с прокурорской проверкой, а связано с переходом на новое место работы. Все заявления прокуратуры представитель Фурсова назвал "политическими" и увидел в них нарушения прав своего доверителя - Олега Фурсова.

У представителя Фурсова также возник вопрос, каким образом городская дума должна устранить выявленные нарушения, поскольку это означает, что Фурсова нужно восстанавливать в должности для последующего, "правильного", увольнения. А это физически невозможно, поскольку уже запущена процедура конкурса по определению нового главы Самары.

Прокуроры пояснили, что их цель - вовсе не восстановить Фурсова в должности, а в том, чтобы изменить формулировку, с которой тот был уволен с поста главы Самары.

Представитель Олега Фурсова заявил, что прокуратура не имеет права диктовать, как действовать представительному органу - думе Самары, поддержав в этом своих коллег из гордумы. Суд принял решение вернуться к рассмотрению этого вопроса 27 декабря.

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Комментарии



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24 декабря 2017  10:42
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Прокуратура Самары в суде потребовала уволить Олега Фурсова с "правильной формулировкой"
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