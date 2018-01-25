Павел Грудинин заявил, что его 7 млрд на иностранных счетах - это ошибка СМИ
25 января 2018 16:10
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В Самаре сегодня, 25 января прошла пресс-конференция кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Значительная часть вопросов касалась не предвыборной программы кандидата, а его деятельности в ЗАО "Совхоз имени Ленина" и зарубежных счетов. Так, собравшимся журналистам и блогерам он ответил на широко обсуждаемый в прессе вопрос о наличии у него оффшорных счетов на 7 млрд рублей в Лихтенштейне.
Напомним, что, согласно российскому законодательству, кандидат в президенты не может владеть или распоряжаться какими-либо иностранными банковскими счетами на момент своего выдвижения. При этом уже после старта избирательной кампании стало известно о наличии нескольких зарубежных счетов у Грудинина, которые в момент выдвижения он не указал.
Отвечая на вопрос о происхождении счетов в иностранных банков, которые не были указаны при первоначальной подаче документов в ЦИК, Павел Грудинин рассказал, что они являются "транзитными", что же касается указанной суммы, то имеет место ошибка в прессе.
"Никаких оффшорных счетов у меня нет, - заявил Павел Грудинин, отметив, что до последнего момента не знал, что его выдвинули на пост кандидата в президенты.
Грудинин дал довольно многословное объяснение произошедшему затем инциденту.
"Есть время, какое дается кандидату, чтобы он закрыл все счета. И кстати, это не оффшорные счета, а обыкновенные счета в заграничном банке, которые никто не скрывал.
Есть инструкция ЦИК, в которой написано: когда ты закрываешь счета, ты должен предоставить документы, и документы такие были представлены. Но потом можно вносить уточнения - когда ты выясняешь, что в банке открыли еще два транзитных счета без тебя. Транзитные счета открываются самим банком чтобы провести определенные процедуры, и дается время, чтобы ты уточнил данные. Они были уточнены. Именно поэтому меня ЦИК зарегистрировал кандидатом, что я не нарушил закон вообще. А вот ошибка, которая была допущена при оформлении документов...
В инструкции ЦИК написано: надо показать пакет акций, стоимость всех акций. Так и было сделано, но из-за того, что было написано не "ценные бумаги", а "ценная бумага", у журналистов и у блогеров возникла возможность умножить еще раз на 200. И из 24 млн получилось 7,5 млрд. Естественно, все знают, и ЦИК на это дал исчерпывающий ответ, что никаких миллиардов у кандидата в президенты Грудинина не могло быть, их просто нет. А это просто математическая ошибка некоторых СМИ. Нет у меня миллиардов, все счета мои закрыты, я зарегистрирован как кандидат в президенты", - утверждает Павел Грудинин. Он также отметил, что благодарен за столь пристальный интерес к его деньгам.
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