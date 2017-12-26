Новым главой Самары стала Елена Лапушкина
26 декабря 2017 13:55
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В Самаре 26 декабря состоялось заседание городской думы, на котором депутаты утвердили нового главу Самары. Ею стала бывшая глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина.
Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность главы г.о. Самара проходил с 20 ноября по 18 декабря. Всего мэром захотели стать 46 человек.
Среди них оказались и исполняющий полномочия главы Владимир Василенко вместе с вице-мэром Владимиром Терентьевым. Оба в итоге решили отозвать свои кандидатуры.
Их примеру также последовал еще один кандидат. По итогам заседаний конкурсной комиссии, от участия в которых отказался врио губернатора Дмитрий Азаров, было отобрано три возможных претендента на кресла мэра: глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина, советник директора ООО "Управляющая компания ОЭК" Антон Алимов, а также экс-депутат губдумы, генеральный директор АО "ЭкоСтройРесурс" Константин Ряднов.
Выступая перед членами конкурсной комиссии 21 декабря, Елена Лапушкина обозначила первоочередные задачи: организация выборов Президента РФ, подготовка и проведение игр ЧМ, а также создание работоспособной команды и устранение условий, создающих коррупцию на местах, пишет СитиТраффик.
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