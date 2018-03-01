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Новости /  Политика /  Политика региона  

Новый глава гордумы Самары Алексей Дегтев покинет пост директора школы №58

1 марта 2018 13:40
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Новый глава гордумы Самары Алексей Дегтев покинет пост директора школы №58 Об этом он сообщил на заседании, где его назначили на пост.
Об этом он сообщил на заседании, где его назначили на пост.

«Должность председателя думы — на не освобожденной основе, поэтому я должен покинуть пост директора», - заявил Алексей Дегтев. Место руководителя школы займет заместитель директора.

В самарской школе 58 директором нынешний спикер городской Думы Самары проработал 28 лет.

Карьеру бывшего физрука, выпускника педфака Смоленского института физкультуры 1985 года, трудно назвать бурной. Через пять после окончания института он уже стал директором самарской школы #58, где прославился, судя по школьному сайту, как «координатор действий, направленных на изменение содержания образования в школе, консультант и хороший аналитик».

Стоит отметить, что в 1997 году нынешний глава Думы Самары получил второе образование, окончив Московский городской педагогический университет — факультет менеджмента в социальной сфере.

В политике Дегтев с 2015 года, пишет "Самарское обозрение".

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