Новый глава гордумы Самары Алексей Дегтев покинет пост директора школы №58
1 марта 2018 13:40
282
«Должность председателя думы — на не освобожденной основе, поэтому я должен покинуть пост директора», - заявил Алексей Дегтев. Место руководителя школы займет заместитель директора.
В самарской школе 58 директором нынешний спикер городской Думы Самары проработал 28 лет.
Карьеру бывшего физрука, выпускника педфака Смоленского института физкультуры 1985 года, трудно назвать бурной. Через пять после окончания института он уже стал директором самарской школы #58, где прославился, судя по школьному сайту, как «координатор действий, направленных на изменение содержания образования в школе, консультант и хороший аналитик».
Стоит отметить, что в 1997 году нынешний глава Думы Самары получил второе образование, окончив Московский городской педагогический университет — факультет менеджмента в социальной сфере.
В политике Дегтев с 2015 года, пишет "Самарское обозрение".
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
1 марта 2018 16:25
Большая часть речи была посвящена обеспечению безопасности и демонстрации военной мощи нашей страны. Политика региона
129
1 марта 2018 13:40
Об этом он сообщил на заседании, где его назначили на пост. Политика региона
281
Выборы 2018
27 февраля 2018 18:28
Известный бизнесмен Захар Смушкин родился в Санкт-Петербурге. Сегодня он является одним из самых богатых людей в своей сфере деятельности в России. Выборы 2018
85
21 февраля 2018 16:27
Виктор Кудряшов “Главой региона Дмитрием Азаровым поставлена задача, чтобы все дизайн-проекты были согласованы с жителями. Чиновники не будут принимать... Выборы 2018
258
1 февраля 2018 17:10
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
550
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
554
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
504
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1022
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
713
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
769
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2112
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1378
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
660
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3807
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2192
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2634
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2530
Мероприятия