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Новости /  Политика /  Политика региона  

Новая глава Самары утвердила себе команду

10 января 2018 09:14
295
Новая глава Самары утвердила себе команду. Владимир Василенко и Владимир Терентьев стали первыми замами Елены Лапушкиной
Владимир Василенко и Владимир Терентьев стали первыми замами Елены Лапушкиной.

Глава Самары Елена Лапушкина сформировала себе новую команду. Посты первых заместителей заняли Владимир Василенко и Владимир Терентьев. Во время конкурса они подали заявки на должность главы, но впоследствии одновременно отозвали их по собственному желанию.

Владимир Василенко работал исполняющим обязанности главы города, а Владимир Терентьев был его первым заместителем, совмещая должность руководителя аппарата мэрии.

Департамент по управлению делами администрации возглавил Олег Мирошник. В 2010 году он работал в аппарате областного правительства. Потом перешел на работу в мэрию, пишет СитиТраффик.
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Комментарии



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Новая глава Самары утвердила себе команду. Владимир Василенко и Владимир Терентьев стали первыми замами Елены Лапушкиной
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