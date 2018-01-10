Новая глава Самары утвердила себе команду
10 января 2018 09:14
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Глава Самары Елена Лапушкина сформировала себе новую команду. Посты первых заместителей заняли Владимир Василенко и Владимир Терентьев. Во время конкурса они подали заявки на должность главы, но впоследствии одновременно отозвали их по собственному желанию.
Владимир Василенко работал исполняющим обязанности главы города, а Владимир Терентьев был его первым заместителем, совмещая должность руководителя аппарата мэрии.
Департамент по управлению делами администрации возглавил Олег Мирошник. В 2010 году он работал в аппарате областного правительства. Потом перешел на работу в мэрию, пишет СитиТраффик.
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