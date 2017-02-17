Николай Меркушкин: «Десятки тысяч людей поставят снова в положение рабов практически»
17 февраля 2017 10:15
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«Новый эпический, сольный, акынско-шаманский и метапредвыборный сериал имени Джамбула Меркушкина продолжился накануне в «МТЛ Арене» собранием «общественного актива Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Самарского, Красноглинского и Куйбышевского районов Самары», пишет Засекин.ру.
«Мотивы «холодной войны» и мифического плана Даллеса в поэтике губернатора окончательно сменились кочевыми напевами об угрожающем жителям губернии рабстве. Впрочем, поцарапав свой, как выражается сам Николай Иванович, «мордовский панцирь» на предыдущей встрече во Дворце культуры на площади Кирова, на этот раз глава региона о пятидесяти поездках для пенсионеров даже не заикнулся. Сорокинский акын-проповедник и шаман-демиург даровал утомлённой и весьма возрастной публике высшее знание. Его очередное, всего лишь 37-минутное выступление было похоже на замедленную съёмку речевого слалома, когда ветеран-спортсмен, ломая палки и лыжи, сшибая деревья и заграждения, в конце концов триумфально доползает до заветного конца под дежурные овации согнанной добровольно-принудительной крепостной клаки. Гипнотически магическая и мучительно комическая оратория под сводами спортивной арены повествовала о пяти сотнях общественных советов, в каждый из которых «делегируют одного работника правительства Самарской области». Об агентурно-общественной крепостной сети, ордене бюджетных меченосцев, встающих на борьбу с управляющими компаниями, где крутятся мимо маховика сто миллиардов. Вчера пожилая аудитория не сопротивлялась. Нельзя же считать протестом стеклянные от усталости глаза, мирно терпеливую полудрёму и отдельные попытки ускользнуть из зала. Символический ритуал, лишённый экстатически языческого содержания, снова проходил под лубочно народным девизом «Чисто во дворе — порядок в стране». И всё-таки… И всё-таки прочтите расшифровку значительной части вчерашнего меркушкинского монолога. В смутной и наивной надежде, что хотя бы это, вот это самое, должно уже однажды закончиться…», - сообщает издание.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Добрый день, уважаемые коллеги! Друзья!
На мой взгляд, идёт сегодня достаточно деловой разговор, если сравнивать первую нашу встречу вот в Промышленном районе, Кировском районе. Она, может быть, оказалась ну такой более сумбурной. А сегодня она более организована, хоть всё равно, я хочу сказать, там с десяток человек, наверное, ушли. Я тоже хочу по этому поводу сказать, если мы не будем понимать, ради чего мы такое собрали, для чего это делаем, если не будем снова знать, всё досконально представлять, то мы снова, как очень часто бывает с обманутыми дольщиками там, вот сейчас даже письма, которые ко мне поступили, обращения сейчас, сегодня, мы снова можем оказаться в той ситуации, когда простые люди очень серьёзно от этого будут страдать. Потому что незнание в сегодняшнее время – это главный бич, главная беда и то, которое, обстоятельства которые, может быть, и не приводят к тем результатам, которые хотелось бы иметь, в том числе в городе Самаре.
Вот тут есть одно письмо по поводу лампочек там и так далее. Там автор понимает, не понимает, а кто написал. И я согласен с вами, что многие вещи сделаны, в том числе на набережной там, используются там места, где люди садятся для рекламы, там дома для рекламы. И очень многое всё для того, чтобы была коммерческая основа, а не создание условий, которые позволяли бы людям на самом деле комфортно жить.
Это начало, может быть, выступления, а так хочу сказать то, о чём мы сегодня говорим, мы говорим не первый раз. Когда мы начинали реформу местного самоуправления, это было два года назад, мы уже тогда многое из того, что сегодня говорим, говорили. Но тогда это было в планах, говорили мы, к чему хотим прийти и что это в итоге должно дать людям. Мы практически единственные в стране, единственные, на этом этапе после принятых законов, изменений в законы о местном самоуправлении в стране, мы пошли по этому пути. Мы сформировали полноценную районную власть. Полноценную с точки зрения, скажем, ну самого принципа формирования. Насколько она полноценна, мы сегодня вот в том числе дополнительно дорабатываем эту систему для того, чтобы и районная власть была значительно более крепкой, самостоятельной, решающей реальные, конкретные проблемы своей территории. Я уже вот на прошлом совещании говорил, когда вот Игорь Александрович выступал, вот глава Кировского района, что уже чувствуется в выступлении, что в районе тоже есть хозяин. Это не просто клерк с города, пришедший туда, да? А хозяин, отвечающий за этот район. И Алла Александровна сегодня выступила, немножечко разбудила зал, потому что зал в таком состоянии, не в очень приподнятом, может быть, настроении, но говорила много хороших вещей, опыта. Может быть, Алла Александровна, тут есть и игра. Игра определённая, да? Но, значит, по сути, примеры конкретные, работа конкретная, это уже дорогого стоит.
И хочу сказать, конечно, задача, игра это или не игра, не просто там, давайте поиграем, значит, с общественностью, ещё раз создадим видимость, какую-то активность там проявим и так далее, инициативы какие-то. Всё это хорошо. Но мы должны решить этот вопрос фундаментально. Основательно. Довести власть, власть довести до реального человека.
Вы посмотрите сейчас, я сегодня попросил с утра Холина, значит, ещё раз посмотрите в Москве. Мне пришлось работать с Москвой. У нас первое соглашение с Лужковым мы подписывали в девяносто пятом году. Я бывал там в управах, мы были вместе с Лужковым, магазин открывали, всё так далее. Как выстроена власть в Москве? С девяностого, с конца девяностого года. Там есть большие округа, там есть, условно, районы, там есть управы, сто сорок шесть, которые он назвал. И там ещё по двадцать-тридцать от управ идёт ещё ниже. И эта система работает двадцать шесть лет. Двадцать шесть лет. И если брать Москву сегодня там, в том числе огромная территория, огромный мегаполис. Но по благоустроенности Москва с такими там, скажем, наборами таких же городов других в мире, Москва сделала очень существенные шаги вперёд. Очень. И не только в центре, не только в рамках там Садового кольца. То есть там на самом деле быстро с самого начала была власть больше в интересах народа. И я знаю, что в большинстве городов России, в абсолютном большинстве, когда дали свободу, пытались, наоборот, всё стянуть вверх, стянуть вверх с одной простой целью, чтоб все деньги, которые работают в городе, там у самого большого начальника были. И районы оказались вообще без бюджетов, без советов и без всего прочего. Потому что всё крутилось в одном месте, там даже в одном месте, ну и так далее, и так далее.
Сейчас задача стоит перед нами другая. Максимально приблизить живую работу как можно ближе к людям. Это, вы знаете, установка президента страны. И мы должны в этом смысле объединить усилия власти там на самом нижнем уровне. Объединить усилия общественности, объединив единую эту власть общественности, всех институтов гражданского общества, ну самого широкого круга людей. Принцип вот формирования общественных советов или, может сначала, сколько должно быть. Я думаю, их должно быть значительно больше. Не семь. В Октябрьском районе, тем более в Кировском районе, Промышленном районе, да? Их должно быть значительно больше. Значительно. Потому что если исходить из того, вот сейчас мы в президиуме прикинули, если на общественный совет сколько будет выходить МКД наших, это будет сотня, может, две сотни. Это очень много. Если на вас на район будет выходить всего семь общественных советов, а на общественный совет будем там двести–двести пятьдесят МКД, точно эти общественные советы не смогут справиться с той сетью, широчайшей сетью, потому что есть элементарные правила управления, логика, правила, научные основы управленческие. Это, как правило, кратность один к двадцати пяти. А сегодняшняя кратность даже чуть-чуть ниже считается. Поэтому, если у условного района будет двадцать пять-тридцать общественных советов у крупных наших районов – это может закрыть, скажем, более нормально, более-менее нормально, а может, для самых крупных районов это и тридцать пять общественных советов. Вполне. И такая потом у них может получиться так там двадцать пять-тридцать-тридцать пять многоквартирных домов. И эта структура, то есть с низов, с дома, с конкретного дома, он знает общественный совет свой, где куда передан будет ряд полномочий. Не исключается, что, я уже не раз говорил, мы туда опустим органы управления. Вот, видите, в Москве там представители управ были, в Самаре тоже попытка была в начале девяностых годов это сделать. Я просто хочу сказать, тоже была попытка. И эти люди даже были в определённый момент, но потом в политической борьбе между областью и городом это всё похоронили. А были, то есть зачатки были. Закладывались тогда, ну, потому что пример Москвы, значит, и так далее, и так далее.
И мы, заключается, тоже сделаем это не просто представитель там района или города там, ну, района, это всё-таки будет человек двойного подчинения, как минимум. Подчинения району и подчинения общественному совету. Он один, двое их будет или сколько, то есть исполнительная власть, которая может решать, ставить подписи там по поручению общественного совета на техдокументах, смотреть сметы, изучать сметы и потом смотреть, как идёт ремонт, качество ремонта, визировать эти документы. Без его визы, может, и председателя совета, он не может, и не обязательно должен быть председателем совета. Не обязательно, если, условно, в Москве он председатель совета, мы всё-таки должны иметь председателя совета от общественности. От общественности. То есть человек должен не связан быть с деньгами конкретно. То есть, чтобы он не заболел свою зарплату и потом в то же течение попал там полукриминальное или там полу там в провокационное. Чтобы председатель был человек, имел работу свою и он с этим не был связан. А он, исполнительная власть, подотчётный в том числе общественному совету. Он или там группа людей.
Мы тоже, хочу сказать, Виктор Владимирович, тоже хочу сказать, каждый общественный совет, сколько их будет, четыреста в городе или четыреста пятьдесят или там пятьсот, где-то в этих пределах, я думаю, общественных советов. Советов. Мы в каждый общественный совет делегируем работника правительства Самарской области. В каждый. Их у нас хватит, министерств много, я имею в виду и министерства, и не только жилищно-коммунального хозяйства. В основном это будет чаще, может, по месту жительства, если получится. Если не получится, то просто будет представлять в том числе областной уровень власти в общественном, в том или ином общественном совете. Это тоже для того, чтобы власть, и областная, была значительно теснее связана с теми делами, обязательствами, обязанностями того формирования, о котором мы сейчас говорим. Мы считаем, что туда должны предложить свои кандидатуры все предприятия на территории районов там или, по крайней мере, той территории тот или иной общественный совет. Но может получиться так, что общественный совет будет занимать территорию, где предприятий крупных не будет, может, даже школы не будет. Но если дети, условно, привязаны к какой-то конкретной школе, то территориально они могут не обязательно стопроцентно проживать именно здесь. Предприятия, которые обязаны быть, как выступал вот, если руководитель детского садика был у нас там, то вопросы бы были те же детские вопросы, решались бы по-другому. То есть образовательные учреждения, медицинские поликлиники, значит, учреждения культуры, это те, которые, прежде всего, содержатся за счёт бюджета, социальные наши учреждения, спортивные наши учреждения и так далее. То есть эти все структуры должны в каждом общественном совете представлены. Плюс работники администраций, которые могут представлены не в общественном совете, а уже как исполнительная власть. И, конечно, мы будем просить наши общественные организации, ветеранские, профсоюзные, сегодня приняли решение, очень правильное решение, что они будут делегировать своих активистов в общественный совет. Профсоюзные организации. Очень правильно. И любая общественная организация, будь то совет ветеранов наш, союз женщин наш, инвалидская наша организация, у нас очень много общественных организаций. Но, конечно, надо делегировать тех, тех, не те, которые везде хотят себя как-то показать, да, бывает у нас такое, может быть не столько сделать, сколько в некоторых случаях показать себя. В общественных советах нужны очень ответственные, не какие-то там крикуны, ответственные, принципиальные, принципиальные, значит, и профессиональные люди. Профессиональные. Насколько это возможно, по максимуму…
В целом если брать, представляете, у нас крутится денег в сфере ЖКХ только, ЖКХ, ну, крутятся, я имею в виду просто, оборачиваются в год почти сто миллиардов рублей. Сто миллиардов, да? Процентов восемьдесят из них, ну, пусть семьдесят-семьдесят пять – это стоимость ресурсов, тут ничего не сделаешь, за это надо заплатить, за газ тоже Газпрому платить и так далее. А вот примерно тридцать, около тридцати миллиардов рублей – это вращаются те, которые связаны уже с деятельностью местных наших компаний, которые поставляют и не только поставляют, значит, ремонты там и так далее, и так далее, и так далее. Управляющие наши компании. Значит, другие, может быть, ремонтные разные предприятия. Так если брать эту сумму, мы считаем, что она, как минимум, на треть, как минимум, на треть используется неэффективно. И очень большая доля из этой суммы просто разворовывается. Просто разворовывается. И мы здесь должны навести порядок… Мы дадим полномочия такие, да, что вы будете, общественные советы или общественные советы МКД, отдельно вопросы, скажем, будут делегировать, подписывать и смету, условно, ремонта, отчёт годовой управляющей компании, планы, бюджет управляющей компании…
И тогда я уверен, если в этой части у нас будет порядок, прозрачность, будет комфорт, будет и красота соответствующая, и уют, и много-много другого, которое крайне необходимо уже через год. Уже через год. Нас ещё это сейчас подталкивает. Как можно быстрее нам организоваться, что у нас впереди чемпионат мира. Об этом мы тоже уже говорили. Впереди чемпионат мира, и к чемпионату мира мы уже должны многое, в том числе в микрорайонах изменить. Изменить. Это исторический шанс для Самары. И как о нас потом будут говорить. Или мы этим шансом воспользуемся, и имидж, созданный Самарой, потом десятилетия будет работать на нас. Как вы знаете, студент, если первые там два-три года хорошо там, зачётка хорошая, да и потом оставшиеся там два-три года уже зачётка на него работает. А мы знаем вот в рыночной экономике имидж – это всё! И если мы создадим другой имидж, у нас культуры нет, у нас грязь, у нас дичь, у нас наркотики там, в подъездах у нас такие вещи творятся, тогда, конечно, иметь потом с нами дело, мало кто захочет. Мало кто захочет…
Поэтому работа предстоит очень большая и очень важная. Очень важная! Я говорил об этом два года назад, хочу сейчас сказать. Мы приблизились вплотную теперь уже к тому, чтобы дойти до практически человека. Нам надо очень качественно эту работу провести. Нам надо очень ответственных людей подобрать. Очень! И не так, что пришёл, а через десять минут из зала уходят. Были несколько человек, которые через десять минут, ещё не успел первый докладчик, со вступительного слова уходит. Зачем тогда пришёл? Зачем пригласили? Такие люди не нужны. Потому что такие люди потом в итоге тысячи, может, десятки тысяч людей поставят снова в положение рабов практически. И их будут, кто, как может, так и эксплуатировать будет. Кто как сможет. Если мы не будем подготовлены, организованы, если мы не будем объединять усилия и бить в одну точку…
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