Находящийся в следственном изоляторе бывший депутат гордумы Тольятти Олег Антошин рассказал по какой цене Сергей Махлай продавал «Тольяттиазот»
23 октября 2018 15:10
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Олега Антошина в здании суда не было. Свидетеля допросили по видеосвязи из изолятора «Лефортово», где он находился по другому уголовному делу.
Допрос проводился в рамках дела по обвинению в мошенничестве бывших руководителей химического предприятия Владимира Махлая, Сергея Махлая, Евгения Королева, а также владельцев компании "Nitrochem Distribution AG" Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера.
Допрос проходил в режиме видеоконференции. Во время допроса Олег Антошин находился в камере, но был бодр и очень разговорчив. Он охотно отвечал на вопросы судьи, государственных обвинителей, потерпевших и защитников. Без ответов Олег Антошин оставлял лишь те вопросы, ответы на которые могли как-то отразиться на расследовании его уголовного дела – незаконный оборот оружия и взрывчатки, а также вопросы, касающиеся организации Сергеем Махлаем и нанятыми им адвокатами Симачевым и Коронцом осуждения потерпевшего Седыкина.
Напомним, что потерпевший по рассматриваемому уголовному делу Е.Я. Седыкин был осужден при весьма странных обстоятельствах судьей Красноглинского районного суда Гиниятуллиной за действия в отношении нынешних владельцев ОАО «Тольяттиазот». Когда вопросы, начинали касаться совершения коррупционных незаконных действий по поручению Сергея Махлая и Председателя Правления «Тольяттихимбанк» Александра Попова, свидетель сразу замыкался и отказывался давать показания, говоря, что это может отразиться на его судьбе в заключении. Между тем, свидетель по имеющейся информации был вхож ко многим сотрудникам правоохранительных и надзорных органов Самарской области и, судя по его ответам, вход этот был не бескорыстным. С личного счета Сергея Махлая в «Тольяттихимбанке» свидетелем были получены 10 млн рублей (около 250 тыс. долларов США по тогдашнему курсу), о расходовании которых свидетель предпочел умолчать.
Впрочем, сопоставив даты, можно увидеть, что в это время юристы «Тольяттиазот» пытались оспорить в арбитражных судах Москвы решения инспекции Федеральной налоговой службы о начислении сокрытых налогов. А поскольку с обычными доказательствами у неплательщика было слабовато, то их наверняка пытались подкрепить дополнительным «ресурсом». Правда, закончилось это весьма печально. Двое судей Федерального арбитражного суда Московского округа Вера Черпухина и Андрей Жуков, которые удовлетворили кассационную жалобу «Тольяттиазот» по одному из споров, со скандалом были отправлены в отставку, а само дело было вновь рассмотрено с негативным для неплательщика результатом.
Эта ситуация очень похожа на ту, которую ранее описывал свидетель Денисов. Того принуждали выдать на сомнительные нужны адвокату Еременко 250 тысяч долларов. Рассказ об этом случае почему-то вызвал бурную реакцию у адвокатов подсудимых. Очевидно, они и про себя что-то вспомнили.
Олег Антошин рассказал, что ему хорошо знакомы Владимир Махлай и его сын Сергей, а также Евгений Королев. А Эндрю Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера он лично не знает. Олег Антошин поведал о том, как он ездил на встречи с обвиняемыми в Европу и Америку. На такие встречи, по его словам, ездили все топ-менеджеры предприятия.
- Это все законспирированно всегда проходило. Формально мы ездили на встречи в компанию "Эрнст энд Янг". Эта компания прикрывала наши встречи и с Владимиром Николаевичем и Сергеем Владимировичем, - пояснил Антошин.
Схемой, которой ТОАЗ руководствовался при работе на внешнем рынке, по словам свидетеля, пользуются все российские предприятия отрасли.
- Когда было возбуждено уголовное дело, Сергей Владимирович возмущался тем, что именно за него уцепился Следственный комитет. Он неоднократно повторял, что подобными схемами пользуется практически вся отрасль, в том числе "Еврохим" и "Уралкалий". Они также выводят деньги через свои дилерские компании, - заявил Антошин.
Таким дилером для ТОАЗа, по словам свидетеля, была компания "Амеропа", которую контролировали подсудимые. От деятельности "Амеропы" они получали прибыль 15-20%. Однако, как именно они извлекали эту прибыль, свидетель смог лишь предположить.
Подробно Олег Антошин рассказал и том, как Сергей Махлай пытался продать завод и почему у него это не вышло.
- Я занимался тем, что организовывал встречи Сергея Махлая с покупателями, когда он несколько лет назад хотел продать компанию. Я спрашивал у него, какой процент акций он продает. Он мне лично говорил, что 86%. Из них 10% "Амеропы". Он говорил, что
компания подконтрольна и сделает то, что нужно. А его личный пакет – порядка 76%.
Он хотел продать предприятие еще до того, как были арестованы акции, - пояснил свидетель.Желающие приобрести предприятие были, но к договоренностям с ними Сергей Махлай не пришел. Виной тому, по словам свидетеля, нежелание проводить аудит. Сергей Махлай не хотел раскрывать структуру владения акциями, а покупатели не были готовы приобретать "кота в мешке". Назвал Олег Антошин и цену, за которую Сергей Махлай был готов продать предприятия. Сначала он рассчитывал на 4 млрд долларов, потом снизил цену на 1,5 млрд, но согласился бы и на 800 млн долларов.
Свидетель не только хорошо помнил многие обстоятельства, но и фамилии. Дениса Симачева он назвал координатором встреч и доверенным лицом Сергея Махлая. В данном уголовном процессе Денис Симачев представляет интересы ПАО "Тольяттиазот". В озвученном перечне адвокатов, которые присутствовали на встречах с Сергеем Махлаем за пределами РФ, из уст Олега Антошина прозвучала и фамилия Коронец, правда, этого адвоката свидетель назвал Олегом. В процессе участвует адвокат с такой фамилией. Сергей Коронец представляет интересы гражданского ответчика по делу – ООО "Томет". Эти обстоятельства свидетель вспомнил не без помощи юристов "Уралхим". Именно они задали вопросы об адвокатах, которые присутствовали при его встречах с Сергеем Махлаем за пределами РФ.
После всего вышесказанного адвокат Владимира Махлая Инна Тихомирова спросила свидетеля, не поступали ли ему от кого-либо просьбы оговорить подсудимых взамен на что-либо. Антошин заявил, что его о подобном никто не просил. Он также добавил, что старается давать показания максимально объективно.
В связи с такой внезапной разговорчивостью свидетеля вопрос возник у судьи. Он поинтересовался, почему обо всем этом Олег Антошин не рассказывал следователю на допросе.
- Я считал, что эта информация не связана с уголовным делом, - заявил свидетель.
Напомним, Олег Антошин, который 19 октября выступал в суде в качестве свидетеля, был задержан вместе с бывшим руководителем службы охраны Бориса Березовского Сергеем Соколовым и директором "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Русланом Мильченко. В декабре 2016 года в офисном здании предприятия "Тольяттиазот" был обнаружен тайник с оружием, а также экстремистская литература. По версии следствия, этот оружейный арсенал заложили Соколов и подельники. Их подозревают в незаконном хранении оружия и проверяют на причастность к инсценировке терактов.
TLTgorod
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