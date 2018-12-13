На пост мэра Жигулевска избрали Дмитрия Холина

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Результаты конкурса на замещение должности главы Жигулевска подвели на заседании городской Думы. Конкурсная комиссия предложила три кандидатуры - этоКандидаты представили свои программы, после чего депутаты избрали на пост мэра Дмитрия Холина, сообщает Департамент информполитики региона.

Новый мэр принёс присягу и вступил в должность. Подарок от Губернатора Дмитрия Азарова - символичный: картина И.Е.Репина "Бурлаки на Волге".

Именно так, вместе с жителями, преодолевая трудности, главе города предстоит вывести Жигулевск на новый уровень развития.