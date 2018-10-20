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Митинг против пенсионной реформы идет в самарском сквере "Родина"

20 октября 2018 11:59
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Митинг против пенсионной реформы идет в самарском сквере
К началу мероприятия собралось около 150 человек.

В сквере «Родина» идёт митинг, организованный самарским отделением КПРФ, сообщает "Самарская газета".
На начало мероприятия, по данным ГУ МВД по Самарской области, на санкционированную акцию собралось около 150 человек.

Целью митинга организаторы называют выражение гражданской позиции в поддержку трудящихся, пенсионеров, ветеранов Самарской области и за социальную справедливость. Мероприятие стартовало в 11 часов.

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Комментарии



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