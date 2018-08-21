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Мэрия Самары отказала в проведении митинга против пенсионной реформы на пл.Куйбышева

21 августа 2018 12:31
89
Мэрия Самары отказала в проведении митинга против пенсионной реформы на пл.Куйбышева Организаторы планируют его на 2 сентября.
Организаторы планируют его на 2 сентября.

"Мэрия Самары отказала организаторам митинга 2 сентября против пенсионной реформы в проведении акции на пл.Куйбышева: там якобы срочно в это время будет везде легкоатлетический забег. Предложив снова идти в загон сквера "Родина", - пишет в своем твиттере депутат Самарской губдумы Михаил Матвеев.
"Приняли решение не судиться с мэрией за пл.Куйьышева в этот раз, не терять время, принять предложение по скверу Родина. Поэтому: митинг против пенсионной реформы в Самаре состоится 2 сентября, в 12 ч. в сквере "Родина", - пишет депутат. 

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Комментарии



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Мэрия Самары отказала в проведении митинга против пенсионной реформы на пл.Куйбышева Организаторы планируют его на 2 сентября.
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