Мэрия Самары отказала в проведении митинга против пенсионной реформы на пл.Куйбышева
21 августа 2018 12:31
89
"Мэрия Самары отказала организаторам митинга 2 сентября против пенсионной реформы в проведении акции на пл.Куйбышева: там якобы срочно в это время будет везде легкоатлетический забег. Предложив снова идти в загон сквера "Родина", - пишет в своем твиттере депутат Самарской губдумы Михаил Матвеев.
"Приняли решение не судиться с мэрией за пл.Куйьышева в этот раз, не терять время, принять предложение по скверу Родина. Поэтому: митинг против пенсионной реформы в Самаре состоится 2 сентября, в 12 ч. в сквере "Родина", - пишет депутат.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
21 августа 2018 12:31
Организаторы планируют его на 2 сентября. Политика региона
88
19 августа 2018 12:52
Президент Владимир Путин пожелал Карин Кнайсль и ее супругу создать счастливую семью и заверил, что всегда будет «сердечно рад приветствовать» их в России.... Политика региона
2703
18 августа 2018 17:14
Стало известно, что Кнайсль намерена провести деловую беседу с Путиным во время своей свадьбы. Политика региона
537
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
295
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
304
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
780
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
590
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1169
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
892
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1527
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1308
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1347
Фоторепортажи
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
660
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
702
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
487
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1898
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1904
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3507
Мероприятия